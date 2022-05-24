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疫情嚴峻餐飲觀光業慘 國民黨要求政府補助「三金」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「觀光餐飲『慘』業，疫情衝擊不亞去年！政府紓困應及時到位」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「觀光餐飲『慘』業，疫情衝擊不亞去年！政府紓困應及時到位」記者會。記者劉宛琳／攝影

疫情嚴峻，觀光餐飲業者面臨經營困境，國民黨上午舉行記者會提出5項呼籲：政府落實紓困從優、從寬、從速原則；提供員工薪資補貼紓解無薪假或裁員壓力；提供租金、水電費、勞健保、稅捐營運補助；協助展延紓困貸款並提供優惠利率；明確說明開放國門的條件讓觀光業者規畫。

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇、88樂章婚宴會館副總余美琦、佳品旅行社副總經理李道珩現身說法，指新一波疫情擴及面更廣的衝擊之下，又面對政府的「共存」防疫政策，民眾染疫機會大增，紛紛減少出遊觀光及外食聚會，導致觀光、餐飲業因應不及，對於人流遽降、收入銳減的衝擊難以招架。呼籲政府紓困措施應「迅速及時、符合需求、精準到位」，以緩解產業的經營困境，勿讓國內「觀光」變「關光」。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，根據中華民國全國商業總會最新調查顯示，旅行業和遊覽車業受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，業績急速下降9成；餐飲業業績平均下降4成至7成；旅館業5月業績也下降5成到6成。進一步從勞動部最新「無薪假」統計來看，實施事業單位計2369家、人數1萬5013人，較上期增加624人；其中，住宿及餐飲業達到178家、1396人皆創下今年最高。

「台灣觀光產業再不救可能全軍覆沒」，國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，觀光產業團體及相關業者皆已表達沈重的心聲，蔡英文政府還聽不見？仍束手無策嗎？雖然經濟部推出「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，但被各界批評「不接地氣」、「塞不了牙縫」。

王鴻薇質疑，要求業者面臨生存危及關頭之際還要顧及行銷，遠水救得了近火嗎？當前疫情蔓延，再有創意的行銷能讓自主保護的民眾願意出門消費嗎？蔡英文政府的政策脫離現實，關在冷氣房裡「天馬行空」想對策，卻讓人民只能感嘆蔡政府不知民間疾苦，離民意需求越來越遠。

國民黨要求今年政府的紓困力道絕對不能亞於去年的紓困4.0，針對相關業者的三金「租金、稅金、薪金」等營運需求進行紓困補貼，並協助之前紓困貸款的展延以及提供優惠利率的貸款等，以緩解觀光餐飲產業的經營困境。

餐飲業 國民黨 疫情

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