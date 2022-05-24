憂疫情當代傳奇「暴風雨」二度腰斬 後年轉型元宇宙版

當代傳奇劇場改編自莎翁名作的魔幻大戲「吳興國經典復刻-貳號作品 暴風雨」，原定6月初高雄登場、並展開全台巡演。擔憂6月疫情進入高峰，決定忍痛停演。當代傳奇表示，未來計畫將「暴風雨」轉為虛擬沉浸劇場，如同「蕩寇誌」的模式，以虛實相生延續藝術的精髓和影響力。也期待疫情真正褪去，「暴風雨」能夠再次重回劇場舞台。

當代傳奇表示，「暴風雨」包括演員、樂團、舞台技術、台前幕後近百人合力演出。由於進劇場前需大量人員密集進行排練作業，群聚恐造成感染風險、增加醫療負擔，再加上各界紛紛表示關切「有無梅花座」、「疫情甚鉅，劇團是否考慮擇期再演」等疑慮，各方聲浪皆建議劇團取消演出。

製作人林秀偉表示，劇團演出是為了服務藝術與觀眾，若觀眾不敢進劇場，甚至執意演出會將藝術家與演職人員置於危險之中，那就違背了努力呈現好作品，希望藝術帶給大家美好的本意。與藝術總監吳興國商議同意後，緊急宣布取消 6 月「暴風雨」巡演場次，希望減低工作人員染疫風險、解除觀眾的不安。

林秀偉表示，連續兩年因為疫情，導致「暴風雨」、「凱撒大帝」兩齣改編莎翁作品的大戲無法順利上演，不僅經濟損失慘重，也大大打擊劇場工作人員的士氣。林秀偉為此從危機看到發展的轉機，率領團隊積極向新北市爭取營運「板橋放送所」，如今已經成功簽約，預計打造傳奇光影沉浸劇場，往虛（虛擬沉浸定目劇度）實（劇場實體演出）整合的遠景雙向發展。

當代傳奇表示，預計後年完成元宇宙版暴風雨製作，並等疫情真正退去，擇期於劇院演出。當代傳奇劇場也為此向長期支持觀眾的致歉，期盼能獲得支持者的諒解，即起全面開始進行退票服務。