銅級組得獎村里 調適氣候變遷減災 深化住民減碳意識

環保署持續舉辦理「村里減碳行動」競賽，今年度銅級組特優得主為臺北市文山區明興里及新北市新店區吉祥里；優等村里為臺東縣卑南鄉東興村、桃園市蘆竹區錦興里、宜蘭縣冬山鄉柯林村。面對氣候變遷對生活品質的衝擊，銅級組得獎村里積極推動調適作為防災、減災，也發現居民的集體意識才是拚減碳、執行各項調適作為的關鍵

銅級組特優／臺北市文山區明興里：強化透水鋪面解決淹水問題，推動環境教育

臺北市文山區明興里位於木柵的山坡地，建築多為老舊公寓住宅，高處住宅區不透水層在強降雨時，快速且大量的雨水逕流會造成低處住宅區淹水，透過社區長期營造透水鋪面、涵養降雨，已大為減緩下游逕流及淹水壓力。

「104年午後一場下的又大又急的雨，讓從不淹水的明興里淹水了。」里長鄢健民說，該里環境是以山坡地為主的集合住宅區，因地勢較高，以往較沒有淹水問題，但在氣候變遷影響下，集中強降雨也導致該里出現幾次淹大水，造成里民生活安全上的疑慮，加上該里得天獨厚的生態環境，因而以打造「安全、生態社區」為主要發展願景。

臺北市文山區明興里受氣候變遷影響，強降雨曾導致該里出現幾次淹大水，社區鋪設透水鋪面提升承洪靭性。 圖／明興里辦公處提供

里內雖然沒有鄰里公園，但透過社區長期營造，有馬明潭生態園區、萃湖等環境資源，及許多小型的開放空間，里內志工、水環境巡守隊也長期推動螢火蟲復育及環境教育。

此外，明興里也認養國防部閒置空間、廢棄眷舍等，再利用為里民活動的空間，包含秀明路上的「明興生態教室」與「秀明園圃」等，也會舉辦推廣雨水花園、不用開飲機行動、共享清涼專案、社區農園及雨水回收系統等不同主題的環境教育活動、增能課程等，提供里民對環境友善的休憩活動選擇與空間。

為改善木柵路淹水，明興里在木柵路二段鋪設JW工法透水鋪面，減緩強降雨於造成的地面逕流，並要求新建案、公務建設，必須達到逕流分擔的功能。在地勢較高的南方桃花源社區，則改造舊有廢棄游泳池為大面積保水、降溫的雨水花園，希望能從上坡地就分擔逕流，減緩下坡處地面逕流的壓力。劉厝生態園區的不透水層也拆除，改為手作碎石步道，不僅提高步道的透水性，也提高止滑度、增加安全性，也是在上坡處提高土地的水分涵養能力。

明興里也推動各家掛設門牌，疏散時由志工協助清點，若已安全清空就將門牌翻向背面，以避免救難人員重複確認，抓緊疏散時間；這項「翻見平安門牌」作法，門牌也由社區居民手作，具備創意又實用。

明興里推動務實防災，除了是內政部的防災示範社區，也在2016年獲得世界設計之都防災亮點社區的榮耀，近幾年則積極向外分享自身的韌性防災社區建置經驗。

里長鄢健民說，明興里發動全里總動員的節能減碳行動，改善漏水也是重點工作之一；因設備老舊，高地管線時有漏水問題，平均每戶每天漏1度水，不僅浪費水也浪費打水的電力。為此，4個社區管委會，要求台北市自來水事業處更新社區1,345戶供水設備，以減少水、電等資源浪費，已改善完畢。

里辦公處也帶頭結合社區志工，推動以保溫瓶代替開飲機的減碳行動，並且開放里辦公室、生態教室作為夏季共享清涼的空間，鼓勵里民不要在家自己開一台冷氣，參加活動也同時節能減碳。

里長鄢健民表示，明興里正朝環保署環境教育設施場所認證前進，積極培養社區內環教的教學能力，目前正協助講師取得環境教育人員認證，未來希望能成為國內第一個推動負碳環境教育的社區。

銅級組特優／新北市新店區吉祥里：居民參與資源循環，動員改造環境減災

新北市新店區吉祥里利用轄內人口密集特點，建立完整的組織動員能力，如環境永續組、民防減災組、社區關懷組等，並設置雨撲滿、黃金資收站達成垃圾減廢再利用，是居民參與資源循環的成功範例。

同時，里內設置生態池及綠色公園，打造綠意的社區，並定期舉辦低碳環保課程，推廣區域綠化、社區農園、節能電器、節能燈具、黃金資收站及雨水貯留再利用系統，培養里民了解環境保護的重要性，共創永續家園。

新北市新店區吉祥里內的宮廟光明燈等燈具汰換為節能LED燈，節能減碳。 圖／吉祥里辦公處提供

里長林永輝表示，里內有14個社區管理委員會，地域內環山，多坡地且人口密集，民宅、社區依著山坡而建，在極端氣候影響下，因降雨型態改變，強度、頻率皆增加，排水不及發生區域土石鬆動路邊坍塌，居民安全堪憂。

里辦公處利用玫瑰路與如意街口空地設置小型生態池，由志工協助整理改造，也養殖蓋斑鬥魚和水生植栽，另設雨水貯留系統3處，共可貯存13.5公噸雨水，平均年減碳量約2.08公斤。

里辦公處推動居民改開電動車，目前有5輛，年減碳量約10噸。從住家、寺廟及店家等都逐一宣導，已更換節能燈具累積逾千支，家戶亦陸續更換為節能電器、變頻式冷氣等，平均年減碳約49噸。

節電行動不僅如此，里長林永輝表示，2019年鼓勵15戶里民以智慧插座分析家電器用電量，透過數據檢視、調整用電習慣，培養智慧用電觀念，2020年參與智慧電表試辦計畫，20戶安裝家庭能源管理系統，強化智慧用電。

吉祥里辦公處推動居民改開電動車，幫助減碳。 圖／吉祥里辦公處提供

綠化是社區減碳的另一項重點行動，林永輝說，里內推動綠屋頂、區域綠美化、營造生態水岸、推動牆面植生或綠籬、推動社區農園，讓里民學習如何親自動手規劃設計綠美化工作，在運作過程中發現社區的不同面貌，進而對於自己居住的地方能投注更多關懷，凝聚全里意識，營造出自己想要的生活，里民積極參與，是驅動里內永續發展最大的動力。近年綠化面積達5,000平方公尺，不僅有更舒適的生活空間，平均年減碳量也約達5260.6公斤。

銅級組優等／桃園市蘆竹區錦興里：利用落葉堆肥及雨撲滿灌溉，推動低碳飲食

桃園市蘆竹區錦興里南崁人工溼地與沿岸步道雨天過後易積泥濘，錦興里辦公處藉由設置透水鋪面步道，減輕排水系統負荷，且具調節氣候、涵養土壤功能，維持濕地周圍生態系統，並結合周邊國小共同推動災害防救與演練活動。

同時，推動在地稀有水生植物復育、維護人工濕地、社區農園、節能燈具、屋頂太陽能板示範推廣、雨水回收再利用及落葉堆肥等工作，因地制宜推動因應氣候變遷及溫室氣體減量工作。

桃園市蘆竹區錦興里推動社區農園、落葉堆肥、雨水回收再利用及等，落實減碳。 圖／錦興里辦公處提供

錦興里辦公處表示，錦興里水環境巡守隊成立近10年，看守南崁溪流域及南崁溪人工濕地，守護河川長度約1.7公里，濕地面積約有10,000坪，以綠覆率70%來計算，綠化面積約有2萬3,140平方公尺，年減碳量約1.55噸。另也積極推動社區農園，不但減少閒置空地面積，也改善社區整體環境。里內社區農園面積約400坪，年減碳量約396.7公斤，採收後的蔬果作為里內共餐或供給社區參訪交流團體的膳食，也會分送社區及志工。

錦興里鼓勵住家裝設太陽能光電板發電。 圖／錦興里辦公處提供

里內的60坪太陽光電板示範點除有年減碳約8,931.8公斤的環保效益，還有許多不可量化效益，例如遮雨棚功能、屋頂明顯降溫、室內冷氣溫度可提高以節省電費等。同時也鼓勵里內寺廟汰換光明燈燈泡，改用低耗能的 LED 燈，減碳量約為113.5公斤/年，藉由里上信仰中心，提高民眾對於節能減碳的認知，敬神又環保。

銅級組優等／宜蘭縣冬山鄉柯林村：打造環保農村，發展低碳旅遊行程

宜蘭縣冬山鄉柯林村每逢汛期常面臨水患導致農作損失，為守護水環境，號召居民認養與維管，定期檢測水質及移除外來種，確保生態及水質無虞。近年為傳遞低碳生活理念，以社區活動中心為示範，推動綠屋頂建置、傳統電器汰換、資源回收再利用、在地飲食及使用環保餐具等行動，並以柯林村水資源為主軸發展低碳旅遊行程，藉此傳遞低碳生活理念。

宜蘭縣冬山鄉柯林村以社區活動中心為示範，推動綠屋頂、傳統電器汰換、資源回收再利用、在地飲食等行動傳遞低碳生活理念。 圖／柯林社區發展協會提供

柯林村在當地閩南語稱為「柯仔林」，早期逢汛期河道氾濫，水柯仔(台灣赤楊)的種子隨著大水在柯林村落地生根，因環境適應力強且生長快速，不但可用來防洪，還能作為田園界線，廣為村民栽種，舉目所見盡是水柯仔，故名柯仔林。

隨著村落人口增加，大量開墾加速生活型態改變，而村內柯樹也逐漸消失。為找回昔日柯樹成林風貌，社區透過柯樹復育計畫，於村內湧泉生態園區及分洪堰等處進行復育，找回村落早年生態意象同時提升洪汛調適能力。

在氣候變遷衝擊下，減少碳排放也由柯林社區發展協會列為首要目標。柯林村以社區活動中心為示範，推動綠屋頂建置、傳統電器汰換、資源回收再利用、在地飲食及使用環保餐具等行動。以柯林村水資源為主軸發展低碳旅遊行程，由受過導覽培訓志工講說柯林人文地景、自然生態及柯林村推動環境保護等故事，另提供農事體驗、DIY活動及在地風味餐等，讓遊客體驗低碳生活方式，藉此傳遞低碳生活理念。

為讓社區居民參與落實節能減碳行動，辦理環保酵素、環保堆肥及環保袋DIY等課程，讓居民學習將生活中廢棄物轉變為資源。另於社區農園、綠屋頂及區域綠化等低碳行動建置過程中，亦透過工作坊，由居民參與規劃及執行，藉此凝聚社區居民意識並提升公民參與度。

宜蘭縣冬山鄉柯林村以友善耕作的社區農園，凝聚社區居民減碳意識。 圖／柯林社區發展協會提供

銅級組優等／臺東縣卑南鄉東興村：全台首座公民電廠，落實能源自主

臺東縣卑南鄉東興村(達魯瑪克部落)為東臺灣最大的魯凱族部落，為了保存傳統文化同時兼顧能源轉型與農村社區發展，透過「達魯瑪克部落綠能百分百」計畫，在部落多處重要場所設置太陽能光電系統，並成立全臺灣第一個公民電廠，落實能源自主，進一步達成部落自治。

臺東縣卑南鄉東興村(達魯瑪克部落)透過「達魯瑪克部落綠能百分百」計畫，在部落多處重要場所設置太陽能光電系統，並成立全臺灣第一個公民電廠，落實能源自主。 圖／達魯瑪克部落提供

公民電廠是由臺灣環境保護聯盟、臺灣再生能源推動聯盟、太陽能光電系統商業公會等團體，協助達魯瑪克部落辦理綠能工作坊，並邀當地長老教會、青年團、東魯凱文化教育協進會、社區發展協會共同參與，而後成立達魯瑪克綠能股份有限公司，先後在社區活動中心、長老教會及社區巡守隊，設置太陽能光電系統，發展綠能，每年發電量約達 1 萬度。

為營造良好居住環境，多數部落居民自主進行環境綠美化，除了學校、教會或活動中心等公眾場合外，也針對住家在外牆、門口及街角處種植花草，落實環境綠美化。

為落實節能節電，社區內東魯凱文化教育協進會已主動全面汰換傳統燈具，裝設 LED 節能燈具，改善前總瓦數 1,440 瓦，改善後總瓦數 720 瓦，每年減碳量達 1,187.3 公斤。

近年來東興村與政府部門、民間團體或企業合作，推動並保存傳統小米、紅藜農田，並規劃食農教育示範區域，並因應觀光產業盛行，整合當地自然資源培訓青年生態導覽，並制定生態公約，保存自祖先傳承下來的這片美好土地與自然環境，而為有效落實災害防治，成立社區巡守隊，並每年度與青年團、婦女會合作辦理部落防災演習，強化部落韌性，推動部落永續發展。

臺東縣卑南鄉東興村(達魯瑪克部落) 推動食農教育友善耕作培訓等活動，發展低碳生態旅遊。 圖／達魯瑪克部落提供

達魯瑪克青年服務團與環保團體、文化團體合作進行低碳永續培訓，例如達魯瑪克節能減碳百分百綠能部落培訓營、食農教育友善耕作培訓等活動，每年平均辦理 5 場次。達魯瑪克部落與臺東林管處合作，頒布採集及生態旅遊公約，整合森林場域，培訓在地部落族人推出生態解說導覽套裝行程，遊程中使用天然餐具及在地食材，強調環境倫理，每年度約吸引超過 1,000 人次參與。

未來因應氣候變遷，除定期進行防災演練，亦透過教育宣導提升居民防災意識，提升社區韌性並促進部落永續經營。