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急診暴增達平日3倍 為恭醫院啟動「防疫得來速」分流

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣新冠肺炎今年累積確診數到昨天已達1萬6606例，其中竹南、頭份占半數以上，頭份市為恭紀念醫院急診病患暴增為平日3倍，平均每天看診多達500多人次，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務，盼擴充防疫量能。

苗栗縣今年1月到5月23日累積病例達1萬6606例，目前居家隔離人數4270人、居家照護1萬2394人。

為恭紀念醫院院長陳振文表示，民眾對快篩陽性後就醫及PCR需求大增，院方為此規畫在復健大樓一樓設置「防疫得來速」，建置獨立醫護及行政人力，加速醫護處理程序，拉長民眾排隊動線，降低等候時間及就醫壓力。

他指出，民眾如在家自行使用快篩試劑呈現陽性並有COVID-19症狀者，攜帶健保卡和快篩試劑結果就符合防疫得來速的就醫要件，全程由專業醫師和護理人員協助，在現場即可完成看診、採檢PCR及領藥程序，非常便利。

陳振文表示，為因應防疫需求，為恭努力擴大防疫各項量能，包含日前配合成立社區篩檢站、專案篩檢站以及負壓隔離病床、擴充專責病床、建立專責透析病床以及推動快篩陽視訊評估診等。

他指出，苗栗縣衛生局統計至昨天，全縣居家確診照護人數合計達1萬2394人，其中為恭照護人次達6712人，占全縣54%，視訊診療門診平均每診人次達80人次。

疫情期間儘管醫護人力吃緊，醫院為守護鄉親，仍積極推出「防疫得來速」機制，目的在協助醫院急診病人分流，避免來院病人動線群聚，目前服務時段為每日上午10點至晚上10點，並將配合疫情滾動式調整，院方也將原急診動線保留為婦幼防疫綠色通道及急診急重症病人就醫動線，24小時由急診醫師、婦產科及兒科專科醫師提供專業服務。

為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院急診病患暴增為平日3倍，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務。圖／為恭紀念醫院提供

快篩試劑 苗栗縣 醫師

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