急診暴增達平日3倍 為恭醫院啟動「防疫得來速」分流

苗栗縣新冠肺炎今年累積確診數到昨天已達1萬6606例，其中竹南、頭份占半數以上，頭份市為恭紀念醫院急診病患暴增為平日3倍，平均每天看診多達500多人次，院方為此啟動急診「防疫得來速」，提供快篩陽性個案採檢、看診、領藥一條龍服務，盼擴充防疫量能。

苗栗縣今年1月到5月23日累積病例達1萬6606例，目前居家隔離人數4270人、居家照護1萬2394人。

為恭紀念醫院院長陳振文表示，民眾對快篩陽性後就醫及PCR需求大增，院方為此規畫在復健大樓一樓設置「防疫得來速」，建置獨立醫護及行政人力，加速醫護處理程序，拉長民眾排隊動線，降低等候時間及就醫壓力。

他指出，民眾如在家自行使用快篩試劑呈現陽性並有COVID-19症狀者，攜帶健保卡和快篩試劑結果就符合防疫得來速的就醫要件，全程由專業醫師和護理人員協助，在現場即可完成看診、採檢PCR及領藥程序，非常便利。

陳振文表示，為因應防疫需求，為恭努力擴大防疫各項量能，包含日前配合成立社區篩檢站、專案篩檢站以及負壓隔離病床、擴充專責病床、建立專責透析病床以及推動快篩陽視訊評估診等。

他指出，苗栗縣衛生局統計至昨天，全縣居家確診照護人數合計達1萬2394人，其中為恭照護人次達6712人，占全縣54%，視訊診療門診平均每診人次達80人次。