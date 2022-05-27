遠百端午粽星雲集 館外速利便 取貨快速安心

在端午佳節前夕，遠東百貨總經理徐雪芳，與營運長林彰豐(左起)、企畫長劉志成和超市餐飲部協理陳佑任一同選品，為大家推薦端午佳粽好禮。 圖／遠百 提供

遠東百貨總經理徐雪芳精心選品，推薦端午優質食品禮盒，陪伴大家歡欣過節。 圖／遠百 提供

藝人李懿、張柏謙推薦端午粽禮。 圖／遠百 提供

新冠疫情以來，人跟人之間見面的時間不得不減少了，但因此也帶動三大節日送禮需求。今年6月3日將迎來端午節，遠東百貨照慣例由總經理徐雪芳領軍經營團隊嚴選飄香美味還有伴手好禮， 還可透過全台遠百搭配館外「速利便」，依需求取貨便利又安心。

綜觀2022遠百端午米粽大軍，有三大特色：鮮香超迷人、素粽人氣旺、米其林加持。傳統滋味仍是王道，加上鮑魚、干貝、蟹肉、虎蝦、烏參、珠貝等海味與糯香激盪，鮮香勾出珍貴食材華麗感，吃得到口口精緻與用心；素粽也是今年重點，茹素和追求養生的消費者都是素粽愛好者；還有米其林推薦的口味認證，按米其林尋香美味不漏接。

遠百隆粽推薦香格里拉台北遠東國際大飯店情有獨粽禮袋台北遠東香格里拉「情有獨粽禮袋」內含鮑魚蟹肉粽1入、五榖米牛肚菌素粽1入、香宮經典烤鴨粽2入、紫米奶黃流沙粽1入。以亮麗搭配極致灰牡丹花卉圖騰禮袋高雅大方，送禮自用兩相宜。5入建議售價1,588元。

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香格里拉台南遠東國際大飯店金虎粽禮袋今年以創新卻不失傳統的南部粽組合，搭配外型大氣典雅的保溫禮袋。虎蝦海鮮粽以野生虎海蝦搭配上烏參、小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，鮮美與海味碰撞。「金虎粽禮袋」內含虎蝦海鮮粽1入、台南傳統粽1入、香椿牛肝菌素粽1入、紫米蓮子粽1入，4入建議售價1,388元，限量200組。

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台北福華大飯店金虎名粽經典禮盒湖州風情醍醐味，延續2021年熱賣好評，2022 年再次集結歷年由江南春主廚劉宜嘉研發的經典粽款，推出「金虎名粽經典禮盒」，仿如味蕾般的食感旅行，各有特色。「金虎名粽經典禮盒」內含湖州鮮肉粽、湖州豆沙粽、五穀養生粽、古早味鮮肉粽、御品八鮮粽、辣味犇粽、椒麻烤雞粽、雙寶酒糟鮮肉粽、干貝火腿鮑魚粽、XO醬海味粽各1入，10入建議售價1,888元。

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膳馨民間創作料理臻品干貝粽 膳馨獲2022、2021米其林餐盤推薦以及2022、2021經典台菜餐廳。「臻品干貝粽」獨家調味傳承古早風味，嚴選糯米手工拌 炒至半熟，加上五花肉、鹹鴨蛋黃、香菇、栗子、干貝、花生、蝦米、紅蔥頭等豐 富食材入餡，以水煮至熟透而成。每入約160g、6入建議售價720元。

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祥和蔬食料理祥和三杯素粽祥和蔬食料理連續四年獲台北米其林必比登推薦的蔬食餐廳。手工製作的祥和辣味三杯素粽，嚴選在地特級杏鮑菇，以及清甜黃金板栗，掀開粽葉香氣四溢。內含原味、辣味素粽各 5入(每入約200g)，並附上品牌保冷袋 建議售價1,500元。

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甜蜜伴手禮YOKU MOKU端午盛樂綜合禮盒來自日本東京甜點伴手禮的代表， 明星商品原味雪茄蛋捲人氣不墜，搭配台灣限定新口味，內含原味雪茄蛋捲10入、雙層伯爵白克力薄片2入、雙層可可巧克力薄片2入，每盒14入建議售價780元。

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六福旅遊集團靚禮楓糖綠豆糕六福萬怡粵亮廣式料理主廚團隊打造的手作楓糖綠豆糕，嚴選上等脫殼綠豆仁，以加拿大楓糖取代砂糖，降低甜度突顯豆香

，選用健康橄欖油，素食者皆可食，入口即化。禮盒共8入建議售價620元。

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竹光杏仁純禮盒新竹北埔20年老店，獨門技術將南杏仁奈米化，杏仁純成果醬狀態加熱沖泡後即可飲用，主打無顆粒、無澱粉、無香料、無防腐劑。禮盒內含標準甜度10包、減糖甜度10包共20包， 建議售價1,050元、優惠價1,000元。

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餐桌良伴台北文華東方酒店

雅閣 X.O. 醬、建議售價1,180元。 圖／遠百 提供

祥和蔬食料理祥和蔬食拌麵組

麻醬、麻辣拌麵各2袋建議售價1,080元。 圖／遠百 提供

購買優惠與資訊購買遠百端午節禮品專輯商品兩件以上可享9.5折優惠(折扣特定品除外)。使用遠百App結帳或持HAPPY GO卡過卡即贈送「100元美食餐飲抵用券」一張。即日起至6月3日端午節禮品專輯在全台遠東百貨異國食品館「FE21’ World Gourmet」專櫃販售。遠百信義A13 02-77500888分機8222遠百寶慶 02-23816088分機321板橋大遠百 02-77054168分機8802遠百板橋中山 02-89525678分機8275遠百桃園 03-3359811分機3302遠百竹北 03-6223168新竹大遠百 03-5233121分機6502台中大遠百 04-37022168分機3222遠百嘉義6樓 05-2365137分機8222台南大遠百 06-2098999分機6606高雄大遠百 07-9728888分機6646遠百花蓮 03-8355588分機8860