串連在地中嘉新聞網上架 設置「媒體識讀」善盡責任

中嘉集團整合旗下11家有線電視系統的所有自製新聞，設立中嘉新聞網，包含電視影音、網路平台、Youtube頻道等，讓民眾可以透過網路平台看到全台最多、最大的地方新聞網。

國家通訊傳播委員會NCC近年來期許有線電視擴大在地新聞服務、透過不同面向提供最在地的地方新聞資訊。

中嘉集團旗下有吉隆、長德、麗冠、萬象、新視波、家和、北健、雙子星、三冠王、港都、慶聯有線電視，從台灣頭串連到台灣尾。

中嘉寬頻聯製處資深協理徐雪玲表示，有線電視台深耕地方，採訪角度相較全國性新聞頻道，更貼近在地觀點，只要是人們在意的訊息，就算是修剪路樹、信仰小故事、善心助人暖心之舉、巷弄美食小吃、文化藝術等，都可以透過地方記者的鏡頭與麥克風傳遞，不但上檔地方電視新聞，更上架中嘉新聞網，讓台灣各地的閱聽眾獲得最貼近生活的訊息。

另在新聞網中，中嘉集團也規畫露出旗下有線電視的優良自製節目，徐雪玲表示，自製節目不僅是符合在地媒體的製播要求，同時也是滿足及服務在地民眾的需求，例如吉隆製作的「民意交響曲」以及港都．慶聯的「高雄現場」節目，就是邀請民意代表及官員共同討論民眾關心的重大議題。

新視波．家和製播的「新北厚所在」節目，則是從地方人文角度出發，關心同樣在這塊土地上認真生活的本國人及新住民；北健的「遇見桃樂絲」介紹默默守護桃園的無名守護者，雙子星．三冠王的「府城人故事」，帶領觀眾找尋台南具有故事性的人事物，由受訪者現身說法、分享生命精彩故事。而未來更將持續增加各種不同的地方自製節目，提供更豐富的節目內容。

中嘉新聞網在首頁規畫上，設計各項便利的分類標籤，方便找到相關的新聞，特別的是其中設置了「媒體識讀」專區。

她說，中嘉集團有鑑於各種假訊息流竄的亂象，不但在各地社區舉辦媒體識讀公益活動，更製作系列新聞報導，教民眾如何分辨正確的資訊。

網站也提供了各地區即時的活動訊息，查找地方資訊更便利，徐雪玲說，希望藉由中嘉新聞網的設立，提供更全面性，更優質的服務，並且盡地方媒體的社會責任，讓好聲音、好故事能成為善的循環，結合所有在地的影像被所有人看見。網址：https://news.homeplus.net.tw/