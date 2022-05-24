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憂慮小孩染疫頻拉肚子 醫：焦慮引起的大腸激躁症

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源（右）說，大腸激躁症是一種腸胃比較敏感的慢性疾病，會出現反覆腹痛、拉肚子、便祕及脹氣等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供（圖左非當事人）
亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源（右）說，大腸激躁症是一種腸胃比較敏感的慢性疾病，會出現反覆腹痛、拉肚子、便祕及脹氣等症狀。圖／亞洲大學附屬醫院提供（圖左非當事人）

幼童染疫頻傳，不少家長擔心小孩染疫及是否該打疫苗，焦慮油然而生，幾位媽媽求診，都說最近想到疫情都很不安，常常吃飽飯就會腹痛，或吃飯吃到一半就必須要去跑廁所，有時候還會拉肚子，每天都要上廁所好幾次。醫師發現，他們都是焦慮引起的大腸激躁症。

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源說，大腸激躁症是一種腸胃比較敏感的慢性疾病，會出現反覆腹痛、拉肚子、便祕及脹氣等症狀，屬於功能性蠕動障礙，因患者的腸子蠕動收縮比一般人還快，不僅僅是大腸會出問題，連小腸或胃部也會出現相關症狀，通常會持續6個月以上。

他說，造成大腸激躁症的原因很多，除了飲食不正常、腸道發炎或感染之外，心理因素也是致病原因，例如處於憂鬱、焦慮等情境下，會造成自律神經功能失調，對腸胃道膨脹的感覺變得異常敏感，因而改變了腸道的滲透性、腸道免疫和微生物菌相，造成腸道蠕動的障礙，因而罹患大腸激躁症。

江承源說，臨床上大腸激躁症的排便習慣不規律，依照不同的病因以及發生部位，分成腹瀉型、便祕型、腹痛型以及混合型四種，其中以腹瀉型的患者佔最多數，一天腹瀉次數會超過三天以上，甚至剛用完餐就馬上有便意感，至於其他常見症狀還有：

1.腹部常出現絞痛、脹氣，但解便後會暫時緩解

2.解便時需要非常用力，時常會出現急迫感、殘便感

3.解便次數不規律，一天超過3次或一周少於3次

4.腹瀉與便秘會交替出現

5.糞便的型態改變，呈現硬塊、稀軟狀，甚至嚴重點會出現水便

江承源提醒，大腸激躁症患者雖飽受腸胃症狀困擾，但體重並不會減輕，也不會出現嚴重併發症，除了提供藥物劑型治療之外，也會建議民眾需適當紓解情緒壓力、保持充足的睡眠以及避免刺激食物，並輔以定期檢查，遠離大腸激躁症之苦。

患者 腹痛

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