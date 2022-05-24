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花蓮適用快篩陽視同確診 慈濟醫院3科視訊門診

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院啟動家庭醫學科、小兒科視訊門診，今天起再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性居民，可透過視訊看診。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院啟動家庭醫學科、小兒科視訊門診，今天起再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性居民，可透過視訊看診。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮縣適用「快篩陽性視同確診」，有9間醫院、63家醫療診所提供遠距及視訊診療，其中慈濟醫院已啟動家庭醫學科、小兒科視訊門診，今天起再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性居民，透過視訊看病，由醫師開立醫囑並取藥，緩解不舒服症狀。

在慈濟醫院的家醫科、小兒科視訊門診中，首位患者是14歲潘姓女國中生，21日出現發燒、喉嚨痛、全身肌肉痠痛等症狀，隔天晚上在家快篩陽性，隨即透過網路預約視訊門診，由一般兒科主任醫師詹榮華看診，並開立退燒藥服用緩解不適。

詹榮華指出，兒童或青少年的確診案例普遍會發燒1、2天，提醒若孩子後續發生嘔吐、腹瀉不止的情況，或有眼球移動異常、鬥雞眼、意識不清、抽搐等疑似腦炎的症狀，則需要立即送往急診。

醫事室專員褚惠瑛說，針對快篩陽性的民眾開設家醫科、小兒科、婦產科視訊門診，18歲以下未成年人可至小兒科掛號看診、成年人預約家醫科，孕婦女則諮詢婦產科。掛號方式能選擇網路預約，或撥打預約專線03-8574885由專人協助。網路預約最晚須於看診前1天完成，若當天看診，請撥打電話掛號。

衛生局提醒，在視訊門診前，民眾需在快篩陽性的檢測片上寫上姓名和檢測日期，並將檢測片及健保卡放在一起拍照，並配合出示判讀陽性的檢測片。

另外，衛生局指出，民眾與醫師對評估陽性結果若無共識，慈濟醫院與部立花蓮醫院至5月29日，設有PCR採檢站，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往採檢站檢測。

花蓮慈濟醫院提供3科別視訊門診，快篩陽性、輕症或無症狀民眾及家屬可用手機掃瞄視訊門診QR code網路掛號。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院提供3科別視訊門診，快篩陽性、輕症或無症狀民眾及家屬可用手機掃瞄視訊門診QR code網路掛號。圖／花蓮慈濟醫院提供

快篩陽性視同確診 衛生局 健保卡

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