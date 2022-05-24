營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢

悶熱的夏天即將來臨，也是蚊子大量出沒的季節，若不想當人肉捕蚊燈被蚊子「叮」上，那一定得先了解蚊子的偏好。營養師余朱青便在Facebook粉絲專頁上分享4種蚊子最愛的類型，以及快速止癢的3步驟，提供給民眾當作夏日大作戰的參考。

余朱青表示以下4種類型的人最容易吸引蚊子，一為容易流汗的人，因某些化學成分如汗水裡的乳酸、化妝品的硬脂酸，對蚊子來說很有吸引力，所以她建議可化淡妝、外出隨時擦汗。

再來是呼出二氧化碳多及體溫高的人，由於蚊子會透過兩者追蹤目標，所以運動者、孕婦、小孩、喝酒的人容易成為蚊子的覓食對象。

最後則是穿藍色、黑色等深色衣服的人，因蚊子喜歡停留弱光背景，加上衣服顏色吸熱效果好、易讓二氧化碳停留，「根本就是絕佳棲息帶呀」。

「別再畫十字啦」，余朱青也補充快速止癢的3步驟，先是用鹼性肥皂沖洗叮咬處，中和蚊子的酸性唾液，再冰敷或輕拍肌膚，抑制搔癢訊號傳達到大腦，減輕癢感，最後塗抹皮質性類固醇藥膏，改善傷口腫脹，如此一來，即可舒緩叮咬處的不適感。