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亞蔬送種原到挪威全球種子庫 首度蒐集原民珍貴豆種

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝

台灣善化國際農業研究機構世界蔬菜中心 (簡稱亞蔬) 多年來收集各種蔬菜種子備分，明天將把60種台灣珍貴豆類在內蔬菜作物、1萬1113個備分種原運送挪威斯瓦爾巴全球種子庫儲存。

亞蔬種原庫研究助理陳彥匡說，亞蔬收集並保存全球關鍵性的蔬菜種原，將送出的備分有許多蔬菜及大豆種子。

備分種子包括東台灣花蓮縣政府支持提供的兩個原住民社區、三種珍貴的飯豆、鵲豆和長豇豆種子，將一併進入全球種子庫長期儲存。

亞蔬種原庫經理方佐威表示，這是一次寶貴的經驗，除與這兩個原民社區合作，希望能和台灣其他原住民社區有合作機會。

亞蔬有全球最大公共蔬菜種原庫，斯瓦爾巴全球種子庫成立就一直積極參與運作。截至目前約有43% 亞蔬種原庫備分種子已儲存在全球種子庫，加上這次運送，數量將可達到63%。

種原備分是為後代子孫確保蔬菜生物多樣性的重要環節，獲得台灣和德國政府的支持，斯瓦爾巴全球種子庫由北歐遺傳資源中心 (NordGen) 和全球作物多樣性信託基金 (The CropTrust) 共同運營，旨在保護世界農業多樣性和遺產的長期儲存種子設施，預防自然或人為災難而興建。

亞蔬夥伴關係副主任林彥蓉說，亞蔬的蔬菜種原庫收集150多個國、330品種約6萬5000個種原，提供改良蔬菜作物所需的遺傳多樣性，蔬菜作物更是人類飲食營養的重要來源。

世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）為原住民飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）為原住民飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫，圖（左起）飯豆、鵲豆和長豇豆種子（花蓮縣政府提供）。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫數量一覽表。記者周宗禎／翻攝
世界蔬菜中心種原作物運送到斯瓦爾巴全球種子庫數量一覽表。記者周宗禎／翻攝

原住民 挪威 遺產

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