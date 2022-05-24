亞蔬送種原到挪威全球種子庫 首度蒐集原民珍貴豆種

台灣善化國際農業研究機構世界蔬菜中心 (簡稱亞蔬) 多年來收集各種蔬菜種子備分，明天將把60種台灣珍貴豆類在內蔬菜作物、1萬1113個備分種原運送挪威斯瓦爾巴全球種子庫儲存。

亞蔬種原庫研究助理陳彥匡說，亞蔬收集並保存全球關鍵性的蔬菜種原，將送出的備分有許多蔬菜及大豆種子。

備分種子包括東台灣花蓮縣政府支持提供的兩個原住民社區、三種珍貴的飯豆、鵲豆和長豇豆種子，將一併進入全球種子庫長期儲存。

亞蔬種原庫經理方佐威表示，這是一次寶貴的經驗，除與這兩個原民社區合作，希望能和台灣其他原住民社區有合作機會。

亞蔬有全球最大公共蔬菜種原庫，斯瓦爾巴全球種子庫成立就一直積極參與運作。截至目前約有43% 亞蔬種原庫備分種子已儲存在全球種子庫，加上這次運送，數量將可達到63%。

種原備分是為後代子孫確保蔬菜生物多樣性的重要環節，獲得台灣和德國政府的支持，斯瓦爾巴全球種子庫由北歐遺傳資源中心 (NordGen) 和全球作物多樣性信託基金 (The CropTrust) 共同運營，旨在保護世界農業多樣性和遺產的長期儲存種子設施，預防自然或人為災難而興建。