鄭麗君版「小王子」來了 前文化部長親自翻譯獻聲演出

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／鄭麗君提供
前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／鄭麗君提供

去年疫情期間，前文化部鄭麗君和幼子一起居家，為孩子念起法國文學經典「小王子」，深受感動。隨後聯經出版邀請曾留學法國的她擔任譯者、推出「小王子」全新法文中譯本，她欣然應允：「希望用自己的文字向小王子致敬。」 這也是鄭麗君自文化部長卸任之後第一本親自參與的書，同時推出「小王子」有聲書，由鄭麗君親自獻聲演出書中主角「飛行員」。

此一「小王子」新譯本將於周四上市。聯經出版表示，這是聯經近年推出的「不朽Classic」書系， 也是繼「白鯨記」、「印度之旅」等名著新譯之後，再次推出的經典新譯本。這也是出版界少見、一次推出紙本書、電子書、有聲書的跨媒體出版品。

鄭麗君第一次讀「小王子」是在高中時期，「那時求知慾旺盛， 也受存在主義影響，印象最深的是帽子幻象，以及小王子遊歷星球時所看到的各種社會異化現象。」20多歲學法文後，她迫不及待想閱讀「小王子」原文，「當時正經歷愛與關係等人生考驗，對狐狸和玫瑰最有感受」。第三次則在20年後，擔任文化部長的鄭麗君，發現自己經常引用書中這句話：「真正重要的事情是眼睛看不見的」，鼓勵自己要做有價值的事，勿流於媚俗。

去年疫情期間和孩子一起閱讀「小王子」，鄭麗君發現孩子最喜歡的是帽子的隱喻、綿羊跟點燈人。「這讓我重新體會：其實每個孩子就像小王子這個原創的角色，充滿好奇心、天真執著。」當聯經提出翻譯的邀請，她欣然同意，希望用自己的文字向小王子致敬。

回憶翻譯的過程，鄭麗君表示，她總是等待孩子入睡後，一邊看著夜燈輝映著孩子天使般的臉龐，一邊重新咀嚼書裡素樸而細膩的文字，「就如飛行員和小王子相遇，也彷彿重新和自己相遇。」她說，每個人都曾經是孩子，即使不再年輕，「但小王子的形樣，就如人生初衷，依然在心中閃閃發光。」

聯經出版表示，「小王子」有聲書6月將在各大有聲書平台上架。由鄭麗君親自演繹「飛行員」，聲音訓練家周震宇協助選角與聲音指導，網羅九位專業聲音演員共同錄製，包括新生代配音員星期天，共同打造一部適合每個年齡層聆聽的「小王子」有聲書。

●全新法文中譯版「小王子」將於5月26日(四)起在各大實體、網路書店發行。譯者鄭麗君限量親筆簽名版加贈「與小王子相遇」明信片套組，讓粉絲與讀者們珍藏。詳情請看：https://linkingunitas.com/QA184675

前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／聯經出版提供
前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／聯經出版提供
前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／聯經出版提供
前文化部長鄭麗君與聯經合作，親自翻譯法文版「小王子」，同步推出有聲書，由鄭麗君獻聲演繹主角「飛行員」。圖／聯經出版提供

鄭麗君 文化部 聯經出版

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