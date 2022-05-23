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電子零組件最大宗！ 高用電製造業明年起擬強制碳盤查

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天預告修法擴大強制碳盤查對象，未來化石燃料及電力排放溫室氣體達到2.5萬公噸以上的製造業必須執行碳盤查。本報資料照片
環保署今天預告修法擴大強制碳盤查對象，未來化石燃料及電力排放溫室氣體達到2.5萬公噸以上的製造業必須執行碳盤查。本報資料照片

為促使業者認識自身碳排狀況並加強減碳，環保署今天預告修法擴大強制碳盤查對象，未來化石燃料及電力排放溫室氣體達到2.5萬公噸以上的製造業，也被視為「排碳大戶」，必須強制執行碳盤查，今年輔導、明年上路。環保署表示，此次新增需要碳盤查對象初估約數百家，最大宗為用電量高的電子零組件製造業，具體數量仍須比對調查。

因應歐盟將實施碳邊境調整機制，環保署預計2024年起開徵碳費，先前預告第一波徵收對象為目前公告指定需要碳盤查的287家排碳大戶。

至於此次擴大碳盤查對象，是否也可能納入第一波或未來徵收碳費範圍？環保署環管處長蔡玲儀今天表示，兩者並無直接關聯，有關未來碳費徵收對象還需要審慎討論，尚未定案，不是納入碳盤查指定對象就一定會被徵收碳費。

環保署105年公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，全廠化石燃料燃燒「直接排放」產生的溫室氣體每年達到2.5萬公噸就要執行碳盤查，包括發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體等業別，總計287家、約占全國溫室氣體排放量七成八。

環保署今天預告新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，並將法規名稱修正為「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。

為因應全球2050年淨零趨勢，蔡玲儀表示，希望逐步納管溫室氣體排放量較大的業者，因此將修法新增指定碳盤查對象，目前研擬化石燃料燃燒「直接排放」加上電力使用的「間接排放」，每年溫室氣體總計超過2.5萬公噸以上的製造業，明年起也要固定落實碳盤查。

蔡玲儀表示，會從固定汙染源直接排放數據及業者用電資料比對出符合此次修法範圍的業者，初估約有數百家，最主要是用電量較多的電子零組件製造業，但具體數量仍無法確定；考量到納管量能，預計不會一次暴增太多需要碳盤查的業者，原則上今年以輔導為主，明年起適用，未來每年八月底前要完成當年度的溫室氣體排放量盤查登錄。

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