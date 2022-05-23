南緯跨足娛樂健身 首座VR戰能訓練基地進駐欣欣大眾

台灣地理位置地狹人稠，天然災害多，山區崩塌事件時有所聞，不過這些崩塌尺度在學理上多屬於小型的崩塌或地滑，真正的「大規模崩塌」有其定義，除了在錯動深度、土石面積與量體都有一定規範外，它所造成的傷亡更是不可承受之重，民國99年4月25日國道走山或民國98年8月8日小林村事件皆屬於大規模崩塌災害。...

2022-05-23 16:00