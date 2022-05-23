南緯跨足娛樂健身 首座VR戰能訓練基地進駐欣欣大眾
南緯實業跨入娛樂健身產業，與欣欣大眾百貨攜手，斥資1.5億元打造全台首座「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」，以會員制的高規格場域面市，預計11月投入營運，未來還會在全台尋找適合場域拓展據點。
「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」營業面積926坪，由南緯實業旗下懷緯生技負責營運。懷緯表示，運用AR/VR軟硬體技術，結合創新的訓練設備器材與高科技身體素質偵測記錄配備，未來還要與醫療院所連結打造智慧醫療健康管理平台。
懷緯表示，除了位於欣欣大眾百貨的首座場館外，接下來還規劃要在新北市、台南市分別展店，且除了與商場合作的模式以外，也會有獨立場館，並會與鄰近商辦、廠區的企業合作，由企業購買會員制讓員工使用。
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