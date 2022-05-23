看準共享空間經濟　7-ELEVEN首創多功能包廂專區

遠距辦公成疫情「新常態」，看準商務與教學需求持續被需要，7-ELEVEN以三大策略「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」首創「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2~4人的獨立空間，提供桌椅、插座、WiFi等便利設施，滿足在外的上班族私人空間與獨立辦公需求。

7-ELEVEN表示， 2021年看準商圈需求，於桃園的大錢站門市首次設置「自助式付費包廂」，於座位區規畫獨立空間，由消費者自行至門市櫃台購買使用時數，方便商務客公務洽談或視訊會議，每日平均使用時數3小時，使用者以上班族、學生族群為主。

而瞄準遠距商機，7-ELEVEN也在鄰近桃園高鐵站的青航門市二樓推出「多功能包廂專區」，開放時間為每日7~23時，共有14個包廂，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」更彈性的共享空間，包括個人式包廂11間、雙人2間、4人1間。

7-ELEVEN指出，包廂內部設有桌椅、電源插座、壁面置物掛勾、ibon WiFi免費上網服務，多人座包廂增設置物籃、垃圾桶、衛生紙等，顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證低接觸支付，個人包廂100元/時、2人包廂180元/時、4人包廂300元/時，開幕初期體驗價5折優惠，同時顧客只要掃取門市內的專屬QR CODE，即可進行線上行動隨時取的包廂時數購買，買越多越划算。

此外，為滿足便利就近買需求，7-ELEVEN去年起推出「OPEN!行動購物車」行駛至購物不便的地區，備有常溫、冷藏、冷凍商品及CITY CAFE等生活必需，並於車內設置微波爐，宛如小型行動7-ELEVEN門市，打造離家最近的生活型服務平台。