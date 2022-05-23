衛福部擬禁未滿20歲者買菸但准買吸食器 國民黨：掩耳盜鈴

立法院社會福利及衛生環境委員會今上午開會審查《菸害防制法》等多項法案，政院版第17條將買菸的年齡門檻提高到20歲，朝野立委達到高度共識。國民黨立委林為洲、林奕華建議將「吸食器」一併入法禁止未滿20歲購買，民進黨立委蔡易餘以及衛福部則認為禁止菸品本身就足夠，最後此條文保留協商。林為洲表示，買吸食器就是為了吸菸，新興菸品載具不與菸品一併禁止陳列廣告購買，是邏輯不通，「掩耳盜鈴」。

行政院擬調整《菸害防制法》第17條內容包括任何人不得供應菸品予未滿20歲之人，亦不得強迫、引誘或其他方式使孕婦或未滿20歲之人吸菸，且若販售者難以辨認消費者年齡，應要求消費者出示年齡證明文件，若無法提供或拒絕證明，則不得將菸品販售給消費者。朝野立一致認為10幾歲青少年與20歲的年齡差異，難以光憑目視外表去辨識，一致認同應出示證件，否則不應販售。

林奕華表示，吸食器應被視為菸品的一部分，建議一併於條文中明訂20歲以上能夠購買。衛福部次長石崇良表示，既然菸品不能賣了，要買吸食器做什麼？「我認為按照我們的版本已經可以達成目的了。」

林為洲也不同意衛福部見解，進一步表示「買加熱器就是為了要抽煙啊，大家都知道沒那麼好管理！」更何況，如果他自己買了吸食器，有人跟他分享菸品怎麼辦？日本只禁止菸品廣告，但沒有禁止吸食器廣告，就已經看到各種結合時尚派對元素的促銷宣傳方式，「我們也要這樣嗎？」

林為洲表示，買吸食器回去當然就是要吸菸用的，難道買回去當裝飾品嗎？如果是說幫爸爸買，為什麼不叫爸爸自己來買？立法就是要預防漏洞，只禁止煙彈但不禁止載具，難道立法要這樣「掩耳盜鈴」嗎？新興菸品的必要元件都應該用與菸品同樣的標準去禁止。

蔡易餘表示，他認為菸草和吸食器等其他元件要清楚定義並且分開，如果未來禁止購買吸食器，希望有專門條文另外去規定，「而不是在這部菸害防制法。」

石崇良表示，多位委員為了保護青少年，希望給予更高規格限制，會尊重立院。然而，「如果菸品本身都禁不了，更遑論吸食器，執行面更困難」一但這一條禁止，就不只是販售，而是供應，範圍很大的。考量到「只有吸食器起不了作用」以及「立法的比例原則」和「實務執行的可行性」看，還是建議維持政院版條文比較好。

針對吸食器是否一併入法禁止未滿20歲購買，無法取得共識，今日會議主席、民進黨立委賴惠員最後裁示這一條保留協商。