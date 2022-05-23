免抽優惠券！星巴克飲料5/25、5/26二日加碼「全品項買一送一」

星巴克買一送一又來了！這次不用抽數位優惠券，凡5月25日（三）、5月26日（四）上午11點至晚上8點，會員至門市購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為主，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

本活動不適用於車道服務、機場門市（松山機場、一航廈 3F 、新二航廈 B2 、二航廈 4F 、二航廈 5F 、小港國際站及機場管制區內門市）、高鐵／鐵路站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。