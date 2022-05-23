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股票「-30％」住寒居酒店享23折 送早餐2客、睡到收盤

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
寒居酒店推出「股票被套 寒居升套」方案。圖／寒居酒店提供
寒居酒店推出「股票被套 寒居升套」方案。圖／寒居酒店提供

台股近期上下起伏，令許多股民被套牢、無奈入住「套房」。寒舍集團旗下的新飯店「寒居酒店」呼應時事推出「股票被套 寒居升套」方案，凡單一個股虧損超過「-30%」，就能以優惠價格入住「寧鴞套房」或「寒居套房」，最高享2.3折優惠，還可延遲退房至台股收盤。

甫於5月5日正式開幕的「寒居酒店」，乃是寒舍集團旗下第5間、台北第4間飯店，地點緊鄰捷運松江南京站，外觀由愛馬仕御用團隊操刀，並由米其林星級主廚林明健擔任餐飲顧問，標榜以休閒結合商務，共規劃111間客房，區分為6種房型，包含2間套房。其中「寧鴞套房」空間為54平方公尺，設有起居與臥室空間，並有一系列獨享家電，每晚定價3,0000元。「寒居套房」則為全棟最頂級的套房，空間達69平方公尺，每晚定價38,000元。

此次寒居酒店所推出的「股票被套 寒居升套」方案中，凡出示各大券商app，且單一個股未實現虧損超過「-30%」，即可享「寧鴞套房」入住6,666元優惠價，約23折；「寒居套房」則為每晚8,888元，約24折。專案內容除了包含2客早餐外，也可延遲退房至台股收盤（13:30），並且預祝股民早日解套。

「寒居套房」為寒居酒店最頂級房型，每晚定價38,000元。圖／取自寒居酒店官網
「寒居套房」為寒居酒店最頂級房型，每晚定價38,000元。圖／取自寒居酒店官網
「寧鴞套房」，每晚定價30,000元，優惠價6,666元。圖／取自寒居酒店官網
「寧鴞套房」，每晚定價30,000元，優惠價6,666元。圖／取自寒居酒店官網

套房 台股 酒店

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