氣候變遷危及飲用水品質 環保署修法提高餘氯標準上限

氣候變遷近年加劇，為避免因暴雨或其他災害而影響飲用水水源品質，環保署今天預告修法，當水源濁度超過標準時，為了殺菌消毒，飲用水水質自由有效餘氯標準上限可從每公升2.0毫克增為3.0毫克。

環保署今天預告修正「飲用水水質標準」，為因應氣候變遷及極端氣候調適，強化飲用水水質管理，修正發布飲用水水質標準中不影響健康物質的水質項目，以提升穩定供水韌性，並確保飲用水安全及品質。該水質標準於民國87年訂定發布，並歷經6次檢討修正，目前管制項目共68項。

此次修法有兩大重點，第一修正因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過1500NTU（濁度單位，1公升水含1毫克二氧化矽稱為1NTU）時的自由有效餘氯標準。

環保署表示，發生暴雨或其他天然災害導致飲用水水源濁度超過1500NTU時，高濁度原水雖然經過自來水場淨水處理，但出水濁度仍會有比平時稍高的情形。

為避免因濁度較高，導致水中微生物較易生長，或藏匿於懸浮顆粒孔隙中，環保署表示，需提高出水加氯量，以持續有效殺菌消毒，確保水質安全，因此自由有效餘氯標準從每公升0.2毫克至2.0毫克提升為0.2毫克至3.0毫克。

至於提高餘氯標準是否危及水質安全？環保署表示，美國是以氯為主要消毒劑的國家，而美國的水質標準自由有效餘氯最大限值為每公升4.0毫克，世界衛生組織（WHO ）健康指引值則是每公升低於5.0毫克。

另修法還增訂，天然災害應變期間需要實施自來水分區供水區域的水質標準，濁度、色度、鐵、錳、總硬度、總溶解固體量都各自設定最大限制。

環保署表示，災害期間濁度稍高的水源仍有使用需求，但濁度若大於4NTU時肉眼可辨，容易導致消費者觀感不佳，而美國飲用水濁度標準職不大於5NTU、歐盟、WHO則沒有特定標準，因此我國濁度最大限值訂為4NTU。

色度部分，由於旱災期間可能需要使用深淺層地下水，但地下水的鐵、錳含量較高，色度也會提高，美國標準色度是不高於15鉑鈷單位，歐盟、WHO無標準，我國訂為10鉑鈷單位。