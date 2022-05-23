快訊

女兒高燒嘔吐父脫序飆罵 護理師淚崩：為何受如此對待

恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

台中網美抓餐廳觀賞魚喊：要擲筊 「高高捧起丟回水缸」嘻笑片曝光網怒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候變遷危及飲用水品質 環保署修法提高餘氯標準上限

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天預告修正「飲用水水質標準」，自由有效餘氯標準上限可從每公升2.0毫克增為3.0毫克。本報資料照片
環保署今天預告修正「飲用水水質標準」，自由有效餘氯標準上限可從每公升2.0毫克增為3.0毫克。本報資料照片

氣候變遷近年加劇，為避免因暴雨或其他災害而影響飲用水水源品質，環保署今天預告修法，當水源濁度超過標準時，為了殺菌消毒，飲用水水質自由有效餘氯標準上限可從每公升2.0毫克增為3.0毫克。

環保署今天預告修正「飲用水水質標準」，為因應氣候變遷及極端氣候調適，強化飲用水水質管理，修正發布飲用水水質標準中不影響健康物質的水質項目，以提升穩定供水韌性，並確保飲用水安全及品質。該水質標準於民國87年訂定發布，並歷經6次檢討修正，目前管制項目共68項。

此次修法有兩大重點，第一修正因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過1500NTU（濁度單位，1公升水含1毫克二氧化矽稱為1NTU）時的自由有效餘氯標準。

環保署表示，發生暴雨或其他天然災害導致飲用水水源濁度超過1500NTU時，高濁度原水雖然經過自來水場淨水處理，但出水濁度仍會有比平時稍高的情形。

為避免因濁度較高，導致水中微生物較易生長，或藏匿於懸浮顆粒孔隙中，環保署表示，需提高出水加氯量，以持續有效殺菌消毒，確保水質安全，因此自由有效餘氯標準從每公升0.2毫克至2.0毫克提升為0.2毫克至3.0毫克。

至於提高餘氯標準是否危及水質安全？環保署表示，美國是以氯為主要消毒劑的國家，而美國的水質標準自由有效餘氯最大限值為每公升4.0毫克，世界衛生組織（WHO）健康指引值則是每公升低於5.0毫克。

另修法還增訂，天然災害應變期間需要實施自來水分區供水區域的水質標準，濁度、色度、鐵、錳、總硬度、總溶解固體量都各自設定最大限制。

環保署表示，災害期間濁度稍高的水源仍有使用需求，但濁度若大於4NTU時肉眼可辨，容易導致消費者觀感不佳，而美國飲用水濁度標準職不大於5NTU、歐盟、WHO則沒有特定標準，因此我國濁度最大限值訂為4NTU。

色度部分，由於旱災期間可能需要使用深淺層地下水，但地下水的鐵、錳含量較高，色度也會提高，美國標準色度是不高於15鉑鈷單位，歐盟、WHO無標準，我國訂為10鉑鈷單位。

水質 環保署 美國

延伸閱讀

中市環保局科技辦案 水盒子揪出電鍍廠偷排祭重罰

減輕河汙、改善水質 竹縣汙水下水道接管戶數衝破5萬

為護大甲溪流域水質 中市斥1.6億建谷關污水下水道系統

中小企業碳盤查指引出爐 鎖定製造業、金融業、零售業

相關新聞

氣候變遷危及飲用水品質 環保署修法提高餘氯標準上限

氣候變遷近年加劇，為避免因暴雨或其他災害而影響飲用水水源品質，環保署...

快找發票！1-2月期千萬獎還有三張未領 消費地都在高雄

今年3-4月期統一發票將於25日開獎，財政部今（23）日公布1-2月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有三張沒領，...

吳德榮：滯留鋒徘徊 明至周六慎防劇烈天氣

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明日至周六西南季風逐漸增強，將進入梅雨旺盛期，要隨時注意劇烈天氣以...

梅雨旺盛期 今起下到周五

本周即將進入梅雨旺盛期，中央氣象局預估，今晚鋒面將抵達台灣北部海面，並逐漸靠近台灣本島，周二到周五鋒面都在台灣本島上空徘...

私訊、加好友、酸民英文怎麼說？必學社群英文單字

近年來，Facebook、Instagram、LINE等社交軟體蓬勃發展，大眾的生活早已與其密不可分，更衍伸出許多特定用詞。本次介紹社交媒體必學英文，例如加好友、解除好友關係、低頭族、酸民等單字，在生活中非常實用喔！

一張圖看天氣！鋒面明晚接近 周二至周五全台雨勢最劇

中央氣象局表示，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，主要是天氣不穩、偶爾一陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。