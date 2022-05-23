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台灣黑熊愛吃的都在這！特生中心培育27種殼斗科植物

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
黑熊進食青剛櫟。圖／特生中心提供
黑熊進食青剛櫟。圖／特生中心提供

農委會特生中心低海拔試驗站成立20多年來，陸續蒐集並培育了27種殼斗科植物，部分植栽已可結果，並供試驗站收容的台灣黑熊食用，扮演圈養黑熊食物豐富化的重要角色，成為台灣黑熊的自然農園。

特生中心表示，台灣的殼斗科植物(包括原生及引進栽植)約有46種，自低海拔至高海拔都可發現分布，為中低海拔闊葉樹林重要的組成分子，常與樟科植物共同組成「樟櫟林」森林。

特生中心說，殼斗科植物的果實，主要由具有硬殼的堅果與帽子狀的殼斗所構成，看似戴頂帽子的果實，模樣討喜；堅果部分，富含澱粉、蛋白質、脂肪及維生素B群等多種營養成份，是秋冬季節野生動物的重要食物來源，台灣黑熊會在秋季進食大量殼斗科植物的果實，儲備度冬的能量。除供作食用外，殼斗科植物亦提供優質木材製作家具、釀酒用橡木桶、軟木塞及香菇椴木等，而頂級的食材松露，便是與殼斗科植物細根共生的真菌類。

特生中心低海拔試驗站在台中市和平區烏石坑山區，是國內重要的台灣黑熊收容場域，近年更是扮演失怙小熊及緊急救援黑熊的「中途之家」。為照養這些國寶黑熊，低海拔試驗站導入環境與餵食豐富化、動物醫療照護訓練等課程，維持黑熊的身心健康，增進圈養動物的福利。

特生中心表示，殼斗科植物的果實，一向是黑熊們最愛的食物之一，站內黑熊日常照養的食物來源主要為市售蔬果，而加入各類殼斗果實，除豐富食物內容外，也可提供市售蔬果缺乏的營養素，讓黑熊的食物更多元與均衡。

特生中心低海拔試驗站除收容與照養黑熊，未來將結合站內的黑熊收容場域、黑熊野訓場及熊熊的自然農園--殼斗科植物區，發展為黑熊保育教育宣導據點，為台灣黑熊保育提供可身歷其境，體驗黑熊生活的特色解說教育場域。

台灣黑熊 農委會

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