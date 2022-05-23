7張發票大獎還沒兌領 中獎人是你嗎？
3、4月期統一發票將於25日開獎，財政部賦稅署統計，1、2期發票還有3張千萬中獎發票尚未兌領，而且統統是在高雄市開出；未兌領的200萬元中獎發票則有4張，兌領期限至7月5日，提醒中獎人早日兌獎，不要錯握兌獎期限。
1、2月期統一發票千萬元特別獎號碼為18927486， 200萬元特獎號碼為82050976，其中千萬大獎開出11張，200萬元特獎則開出12張。
賦稅署統計，3張未兌領的千萬大獎發票分別開在高雄市前鎮區忠純里忠勤路8號的MLD台鋁生活商場，消費金額76元；高雄市三民區大豐二路489號1樓的7-11，消費金額139元；高雄市岡山區仁壽里柳橋西路58、58-1、58-2號1樓的藍衣坊，消費金額7616元。
至於4張200萬特獎有2張是在台南市的7-11開出，分別位在台南市安平區建平路277號1樓、安南區安昌街101號1樓，消費金額各為125元、65元；另外是屏東縣潮州鎮新生路147號的屏東潮州阿倫燒冷冰，消費金額110元，以及在App Store購買第三方應用程式，金額273元。
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