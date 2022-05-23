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考照看過來！職業大型車機械常識筆試題庫 7月1日啟用

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
職業大型車機械常識筆試題庫自7月1日啟用。職業大型車示意圖。本報資料照片
職業大型車機械常識筆試題庫自7月1日啟用。職業大型車示意圖。本報資料照片

交通部公路總局表示，為強化職業大型車駕駛人駕駛技術訓練，考量現行機械常識筆試題庫，涵蓋車輛原理、操作、檢驗、維護及保養等專業試題，培養職業駕駛人良好駕駛習慣，降低肇事率以保障交通安全，新增職業大型車機械常識筆試題庫自今年7月1日啟用。

公路總局表示，為加強職業大型車駕駛人煞車控制基本操作，本次新增大型車主煞車、駐車煞車、輔助煞車、輪擋、動力車輛操作及駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目，也參考各界及民代建議題型需求，以達評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力。

公路總局說，新增職業大型車筆試題庫納入現行機械常識題庫，供職業大型車筆試測驗，評鑑職業大型車駕駛能力；而職業小型車機械常識題庫則維持現行機械常識題庫運作，考量職業大型車機械常識題庫增加，職業大型車機械常識筆試測驗增加為25題，測驗時間維持為20分鐘，以達區別不同級別駕駛能力測驗，職業大型車與職業小型車及格標準均為60分。

公路總局說，每年約有2500餘人申請報考職業大型車筆試，其中持以普小客車考職大客約1200人次，報考職大貨約1300人次；為讓民眾熟悉職業大型車駕照筆試所涉及的車輛原理、操作及新增煞車控制操作及駐車裝卸貨物等實務操作等題型，筆試題庫除置於公路總局官網監理服務項下機械常識題庫可供民眾下載。

此外，也提供英文、日文、印尼文、泰文、越南文、柬文及緬甸文等7種語言題庫，同時亦於監理服務網考試報名項下模擬考題提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。

駕照 緬甸

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