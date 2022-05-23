春夏交替異位性皮膚炎奇癢難耐 醫：潤膚保濕有助改善

春夏季節交替，1名21歲女子雙手的肘窩處因奇癢難耐，反覆抓癢造成大片紅疹，自行買藥膏擦效果並不理想，讓她困擾不已。最後經醫師診斷，確認她罹患異位性皮膚炎，並給予抗生素及藥膏處治，以及請她每天使用潤膚劑保濕皮膚後，病情才獲改善。

大里仁愛醫院皮膚科醫師顏璽指出，異位性皮膚炎的診斷並非只看病人當下身上的病灶就能快速回答，而是需要詳細詢問個人病史、家族病史並詳細皮膚理學檢查才能正確診斷。

除了皮膚搔癢，還需有典型的皮疹型態與分佈。另外皮疹一般會有慢性或是復發性的特徵，且病人本身或是家人同時有其他的異位性體質病史，例如過敏性鼻炎或氣喘。其他常見的次要條件包含眼眶暗沉、皮膚乾燥、乳頭濕疹、唇炎等，都是可以用來協助診斷的症狀。

他說，異位性皮膚炎的病理機轉牽涉許多因素，包含基因、環境，還有免疫系統的失調等。皮膚屏障功能的受損也扮演了重要的角色，因為會造成水分流失與屏障脂質減少，若還加上異常發炎的免疫系統，則會導致異位性皮膚炎的皮膚症狀與搔癢；治療必須針對皮膚屏障受損做修復與發炎的控制。

顏璽說，市面上有許多皮膚的潤膚劑 可選擇，但必須要有足夠的保濕效果、不刺激皮膚、並且好使用，方便病人納入日常的護膚保養流程。除此，了解不同潤膚劑產品的特色也很重要，其中需注意有油膏 (ointment)、乳霜 (cream)、乳液 (lotion)3種分類。油膏油的成份比較多、通常保濕效果強但用起來較黏膩，乳液以水的成份為主，擦起來好推不油膩但是保濕效果較短，乳霜則介於油膏與乳液兩者之間。

他表示，局部類固醇藥膏停止使用後很容易癢疹復發，必須按照醫師指示，慢慢減少使用次數，且需要搭配潤膚劑的使用才能達到較長久的療效，也可選擇不含類固醇的局部鈣調磷酸酶壓制劑藥膏合併使用。

至於嚴重的異位性皮膚炎，可能會需要使用短期口服類固醇、口服抗生素、照光療法、或是全身性的免疫調節劑來治療。現在也可透過生物製劑或是濕敷療法以達到更好的疾病控制。