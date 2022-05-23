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隆乳怕乳房攝影或切片消風 醫：填充物不會受損

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁。圖／澄清醫院中港院區提供

兩名中年婦女多年前做過隆乳，經乳房攝影檢查時，發現乳房組織都出現「微小鈣化」現象，進一步定位切片檢查，確認是乳癌的前兆。澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，有些微小鈣化是癌前病變，千萬不要掉以輕心，即使是疫情嚴峻，也不要錯失早期診斷與黃金治療期，更不用怕乳房填充物會在手術中被夾破或刺破。

兩名患者分別是52歲A女與43歲B女，都因乳攝檢查而發現癌前病變。 陳豐仁建議A女進一步做細針定位切片手術確認，A女表示非常害怕插入乳房的細針會刺破矽膠，經與放射科跨團隊討論認為技術上可行，矽膠不會因手術受損，經患者同意做切片後，證實該微小鈣化是癌前病變，是會發展成乳癌，於是掌握黃金治療期，接受手術與後續治療。

另一位B女因自己摸到腫塊而求診，在近年來因疫情嚴峻，遲遲不敢到醫院求診，但最後仍鼓起勇氣掛了門診。陳豐仁用超音波檢查，發現一個不規則的腫瘤，裡面有亮亮的微小鈣化點，很明顯是乳癌特徵，她深怕乳房內的矽膠因攝影檢查被夾破，不想做乳房攝影，因而改以超音波粗針切片檢查，過程未傷及乳房植入物，當判定為需要切除的初期乳癌後，才同意進行乳房攝影，以精確評估手術切除範圍。經切除腫瘤與部分乳房後，恢復良好，目前持續回診追蹤。

陳豐仁指出，上述兩例都是乳房組織出現鈣化情況，大約有10％到15％機率為癌症。隆乳患者進行細針定位插入之前，放射科醫師會先將植入乳房的填充物移到乳房攝影機夾不到的地方，等到微小鈣化的部位固定以後，再進行穿刺切片作為後續病理診斷依據。

他提醒，任何做過隆乳手術，不論是植入矽膠或者鹽水袋的女性，皆可安全進行乳房攝影檢查以及粗針切片檢查，無需擔心填充物因乳房檢查受到損害。乳攝是篩檢早期乳癌的利器，特別是零期乳癌，呼籲45歲至69歲婦女以及40歲至44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，應定期做乳房攝影檢查，每2年1次政府有補助的乳房攝影篩檢。

乳癌 手術

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