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搶攻端午商機 醬料業者發想推出川麻粽、剝皮雞湯粽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影

端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一推出熱銷超過萬顆，且讓粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。

別懷疑，粽子吃到剝皮辣椒雞湯、麻辣鍋，屏東縣萬丹鄉醬料業吳建葦說，今年初創意發想，將自家生產醬料融入粽子，包裹在粽葉，透過電商平台販售，3月上架後，銷售逾萬顆。

吳建葦說，萬丹鄉過去是全台辣椒重要產地與集散地，上一代父執輩透過契作、轉交行口，奠定基礎，他接手後，決定將辣椒加工做成醬料，研發剝皮辣椒雞湯、辣椒醬等各種醬料產品，還曾獲2019年屏東十大伴手禮殊榮。

吳建葦說，團隊年初發想將熱銷醬料結合粽子，使用川麻醬的川麻辣鍋粽，內餡有魚蛋、大腸、凍豆腐，這些食材都是在吃麻辣串串香會吃到的料理；將剝皮辣椒雞湯入粽，香Ｑ糯米，包裹雞腿肉 、鹹蛋黃、埔里香菇和剁碎的剝皮辣椒，整體不會太辣，還能品嘗到雞湯鮮味。

今年3月推出獲好評，每天有近千顆訂單，意外帶動其他醬料業績，吳建葦說，剝皮辣椒雞湯粽的熱量約350大卡到380卡，一碗飯多一點熱量，沒有用豬肉，用雞肉、還有雞高湯。

吳建葦說，剝皮辣椒雞湯粽、川麻辣鍋粽推出後，成效不錯，將長期推出，未來持續研發醬料商品，搶攻美食市場。

端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽（左）與川麻辣鍋粽（右），口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽（左）與川麻辣鍋粽（右），口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影
端午節快到，屏東縣萬丹鄉有醬料業者首次嘗試將川麻醬、剝皮辣椒等結合肉粽，推出剝皮雞湯粽與川麻辣鍋粽，口味獨特，一顆粽子熱量僅350到380大卡，提供給饕客多元選擇。記者劉星君／攝影

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