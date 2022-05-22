確診數下降 醫感謝「神秘防疫力量」：1招減少醫療負擔
國內本土疫情升溫，但自5月19日突破9萬大關後，確診數已連三天下降，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰認為，可能是台灣民眾發展出一套疫情相處模式，快篩陽在家休息人數變多，此舉有助降低醫療負擔，「台灣民眾成為神秘的防疫力量」。
蘇一峰晚間在臉書發文（https://www.facebook.com/bsbipoke/posts/5088742607828276）表示，確診數下降，不一定是疫情過高峰，很有可能是台灣民眾發展出一套疫情相關模式，在家快篩出陽性，不想就醫人擠人PCR，決定在家自行服藥休息的人變多了，確診數就會下降，另也認為「快篩足夠可改善醫療量能」。
「台灣民眾一直是神秘的防疫力量」，蘇一峰指出，目前疫情下台灣人民自救，輕症就在家吃藥休息，不去擠醫院給醫護人員造成負擔；蘇感謝說，「不指責說民眾買藥自救，因為民眾不想增加醫護的負擔，醫療負擔才能減少」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言