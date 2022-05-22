確診數下降 醫感謝「神秘防疫力量」：1招減少醫療負擔

國內本土疫情升溫，但自5月19日突破9萬大關後，確診數已連三天下降，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰認為，可能是台灣民眾發展出一套疫情相處模式，快篩陽在家休息人數變多，此舉有助降低醫療負擔，「台灣民眾成為神秘的防疫力量」。

蘇一峰晚間在臉書發文（https://www.facebook.com/bsbipoke/posts/5088742607828276）表示，確診數下降，不一定是疫情過高峰，很有可能是台灣民眾發展出一套疫情相關模式，在家快篩出陽性，不想就醫人擠人PCR，決定在家自行服藥休息的人變多了，確診數就會下降，另也認為「快篩足夠可改善醫療量能」。

「台灣民眾一直是神秘的防疫力量」，蘇一峰指出，目前疫情下台灣人民自救，輕症就在家吃藥休息，不去擠醫院給醫護人員造成負擔；蘇感謝說，「不指責說民眾買藥自救，因為民眾不想增加醫護的負擔，醫療負擔才能減少」。