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一張圖看天氣！鋒面明晚接近 周二至周五全台雨勢最劇

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局表示，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，主要是天氣不穩、偶爾一陣雨來又雨停，持續約一周左右。本報資料照片
示意圖。中央氣象局表示，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，主要是天氣不穩、偶爾一陣雨來又雨停，持續約一周左右。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，水氣偏多、容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，主要是天氣不穩、偶爾一陣雨來又雨停，持續約一周左右。其中周二至周五又因為西南風帶來暖溼水氣，這期間降雨會比其他時間明顯，外出記得攜帶雨具備用。

氣溫部分，本周沒有顯著冷空氣南下，氣溫變化不大，各地低溫普遍在22度以上。北台灣白天高溫可達28度，中南部29至31度，花東地區27至29度，氣溫涼爽與否和下雨程度有關，下雨時間若長一些，高溫就會下降2至3度。整體而言，是下雨稍微舒適，無雨時潮濕悶熱的感受。

氣象局表示，周一鋒面位於台灣北部海面，逐漸接近台灣，各地水氣多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區表現是雲多、卻還沒有大範圍、長時間下雨，中午過後南部、中部山區的降雨，來自熱對流發展帶來的局部短暫雷陣雨。晚上開始隨著鋒面抵達，北部的降雨的頻率就會增加。

周二至周五是鋒面影響的最主要時間，同時伴隨暖溼的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。此段期間大氣的不穩定度比較高，有可能伴隨中小尺度的對流系統在鋒面附近發展，隨機出沒在西半部、東北部地區，一有蹤跡就需要注意突然發生的短延時降雨。

周六、日鋒面有北移的趨勢，環境水氣尚未明顯減少。環境維持西南風，中南部天氣還是不穩定，偶爾還是有旺盛的對流，天氣為短暫陣雨或雷雨，其他地區則有緩和的趨勢，劇烈天氣發生的機率降低。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 高溫

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