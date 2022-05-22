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注意！北捷明起調整各路線班距 「首班車時間有改變」
國內本土疫情持續攀升，民眾人心惶惶，自主減少外出及搭乘大眾運輸工具，北捷宣布，明日起將調整各路線班距，淡水信義線、板南線及中和新蘆線平日離峰班距調整為4.75分鐘、松山新店線平日離峰班距調為6至8分鐘、環狀線平日離峰調整為10分鐘、文湖線則暫時維持不變。
北捷指出，5月23日起，各路線平日尖峰時刻（上午7至9時、下午5至7時30分）班距維持不變，但平日離峰、假日班距將調整。
平日離峰部分，淡水信義線、板南線及中和新蘆線班距改為4.75分鐘（非重疊段班距9.5分鐘）；松山新店線改為6至8分鐘；環狀線平日離峰班距改為10分鐘；文湖線暫時維持不變，持續觀察運量變化、滾動式調整。
假日班距部分，各路線將視實際搭乘旅客量情況機動加開班次，但淡水信義線及板南線上午10時前及晚上8時後無區間車，班距約9.5分鐘，其他路線暫時維持不變，持續觀察運量變化滾動式調整。
北捷表示，明日起「首班車時間也有變化」，圓山站往象山方向首班車發車時間從原本的6時2分，調整為6時3分，其餘各站發車時間不變。
北捷表示，每日營運前各路線列車於清晨5時自各機廠（駐車地點）發出，並於6時準時自各發車點（含個端點車站）發出首班車。民眾可透過捷運各車站、官網、手機APP查詢班次相關資訊。
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