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大樹中北區荔枝減產卻難請補助 原來是這原因

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，農民尤峻反映，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。圖／尤峻提供
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，農民尤峻反映，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。圖／尤峻提供

高雄市大樹區中北部農民大多種植荔枝，農民尤峻反映，因今年荔枝結果率大減，中北部農民遇到天然災害想申請補助，卻發現是山坡地的宜林地不能申請補助，農民跳腳，向區公所反映希望可放寬限制。高雄市水利局表示，今年荔枝減產，農民要申請天然災害補助的確比較困難，將再與區公所合作，召開說明會與農民說明。

尤峻表示，荔枝授粉、開花、結果都很看天氣，近幾年隨著氣候異常，荔枝收成越來越差，尤其今年荔枝在3月初遇到寒流、3月底又遇到鋒面，花、果接連遇到凍傷、被雨打掉，嚴重影響結果率，現在收成季節又遇到荔枝椿象猖獗，收成約只剩不到3成，荔枝農叫苦連天，他也想乾脆放棄荔枝轉種其他作物。

尤峻說，大樹區中北部多為山坡地，又是荔枝種植最多的地方，不少荔枝農受近期天然災害影響，到區公所想申請天然災害補助，卻因為果園被畫為山坡地特殊水土保持區的「宜林地」而無法申請補助，引起農民不滿，求助在地民代又被以法規規範無法幫忙婉拒，「都想帶隊去市議會抗議了」。

高雄市農業局表示，農委會規範水土保持法中針對山坡地可利用限度進行分類，共分成宜農地、宜林地、宜牧地及加強保育地等，經在地政府水利局查定，如果是宜農牧，可申請災損救助，這是農委會災害救助法規明文規定，全國各縣市山坡地種植農作物都可能會遇到類似問題。

高雄市水利局表示，水利局配合水保法「山坡地可利用限度」調查山坡地坡度、海拔高層、表層土壤分析等作業，判定這塊區域適合做什麼用途，山坡地也可蓋房子、進行林農牧等種植，水利局也會在農地合法範圍內協助輔導種植作物，但的確在開發上會有所限制。

高市水利局表示，大樹區是較特殊的狀況，剛好今年荔枝減產又都是宜林地，土地使用方面可能與農民認知有所不同，將再與農民說明。

高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹區中北部山坡地多種植荔枝，今年荔枝災損嚴重，因被畫為山坡地「宜林地」，農民申請不到補助，求政府放寬限制。記者陳玫伶／攝影

荔枝椿象 農民 水利局

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