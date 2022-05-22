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花蓮端午連假住房率僅3成 旅宿業者苦撐

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
端午3天連假將至，受疫情影響，花蓮整體住房率平均只有3成，與平日差不多。圖／報系資料照
端午3天連假將至，受疫情影響，花蓮整體住房率平均只有3成，與平日差不多。圖／報系資料照

端午3天連假將至，受疫情影響，觀光市場低迷，花蓮整體住房率平均只有3成，與平日差不多。旅宿業者坦言，「端午節住房率很糟糕」，很多房間都空著，更面臨確診員工人力調度問題，現在且戰且走苦撐，希望疫情下月能趨緩，復甦地方經濟發展。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，在疫情期間，周末住房率平均2成多，平日不到2成；端午連假全縣住房率平均約3成，與疫情趨緩時的平日差不多。儘管傳出台鐵會在端午連假停駛，不過疫情期間大家多選擇自駕，研判整體影響不大。

去年5月本土疫情爆發，今年仍籠罩病毒陰霾，張琄菡指出，相較之下，去年沒有疫苗，防疫政策拉高警戒，大家多選擇自主停業很長一段時間；今年政府選擇與病毒共存，防疫規定逐漸放寬，今年雖然正常營業，但除了營運成本，更面臨員工確診的人力調度問題，只能加強清潔消毒。

張琄菡說，儘管遊客人潮大減，旅宿業者還是咬牙撐下去，縣府舉辦的全中運、聯合豐年節、夏戀嘉年華等大型活動將在7月陸墟登場，期望這波疫情能在6月趨緩，暑假復甦旅遊市場。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦指出，端午連假3天平均只有2成，只有連假第2天比較好，約4成左右。雖旅宿業有向中央爭取相關補助，但目前機會不大，現在先把防疫做好，待疫情平穩，再一同努力拚觀光。

另外，縣府每年都會舉辦划龍舟競技，繼去年疫情停辦後，今年原定6月3日至4日舉辦的「2022花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」，同樣受疫情影響取消辦理。

本土疫情確診數居高不下，花蓮觀光市場低迷，知名旅遊景點七星潭遊客稀少。記者王思慧／攝影
本土疫情確診數居高不下，花蓮觀光市場低迷，知名旅遊景點七星潭遊客稀少。記者王思慧／攝影

疫情 連假 花蓮

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