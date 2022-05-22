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擴散差、臭氧濃度上升 中部近山區、高屏空品今亮橘燈
環保署表示，今天華南雲雨區東移，竹苗以北降雨增加，中南部空品區擴散條件稍差，易有汙染物累積，午後臭氧濃度易上升。今天竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為良好等級，北部、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為普通等級，中部近山區可能達橘色提醒等級，高屏空品區為橘色提醒等級。
環保署表示，明天受鋒面影響，全台各地降雨逐漸增加，但降雨區域及強度仍有不確定性，清晨至上午中南部空品區降雨空檔，汙染物仍可能稍易累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級。
24日受鋒面影響，全台各地降雨機率大，降雨洗除作用影響，整體擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部及高屏空品區為普通等級。
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