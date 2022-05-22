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鳳梨釋迦保險理賠不公？農糧署：有客觀數據標準
台東縣釋迦農民前天到縣議會陳情，指農委會鳳梨釋迦保本型收入保險理賠不公，造成 「鳳梨釋迦保險之亂」；農糧署東區分署長徐煇妃表示，鹿野及東河區產量本就比其他地區少，加上部分田區受圓規颱風影響產量較低，為使資料更客觀，這次樣本數也增加，保險理賠有客觀數據標準。
徐煇妃表示，這次調查採樣樣本點農戶從50點提高至100點，依各鄉鎮種植面積分配，樣本由鄉鎮公所選擇，調查彙整後送台東縣政府，產季末期，由縣府邀集台東區農業改良場、農糧署東區分署及鄉鎮公所等單位討論產量資料合理性，及是否符合產地現況，也刪除不合理樣本，會後再由縣政府函送農糧署，交農金局計算理賠。
徐煇妃說，這次保險理賠有客觀數據標準，農民若有疑慮，後續保單可再檢討。
農委會主委陳吉仲日前到台東，說明鳳梨釋迦保本型收入保險理賠，同1農民種的釋迦田在卑南溪以北，鹿野、東河理賠較高，但卑南、台東市等農地理賠金較低，引發農民不滿。
台東市及卑南等農民要求，農委會以生產成本為考量補貼，而不是以平均產量做理賠計算標準，但也有農民認為，保險條款、遊戲規則及理賠方案都訂得很清楚，應該是承辦調查過程出問題。
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