未來一周梅雨鋒面+西南風增強持續降雨 潮溼又悶熱

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍受到華南雲雨帶影響，中部、北部、東北部有局部短暫陣雨機會，雖然雨勢仍然不大，降雨範圍也比較局部性，外出要記得攜帶雨具。

他說，中午過後在中部、南部山區有熱對流發展降雨，這種午後熱對流的降雨就比較旺盛，也可能出現局部短時較大雨勢，計畫前往山區活動，要多留意午後的天氣變化情況。

吳聖宇說，明天起，原本北抬的梅雨鋒面系統又會逐漸往南壓，靠近台灣北部海面，鋒前西南風水氣陸續移入，西半部地區降雨有逐漸增多趨勢，午後各地山區的熱對流雷雨發展也會更明顯。

周二鋒面停留在台灣北部海面一帶，持續受到鋒前西南風水氣移入影響，西半部到東北部地區都將是有短暫陣雨或雷雨天氣，午後山區也會有熱對流雷雨機會。

吳聖宇說，周三到周四鋒面有更往南來到台灣上空的機會，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢出現的可能性。

周五到周六鋒面逐漸北抬，但是西南風水氣仍持續影響，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，還是會有局部較大雨勢機會。

下周日鋒面明顯北移，雖然受到西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨，山區午後也還是有局部熱對流雷雨，但是雨勢可望明顯減緩。

他說，照這樣的預報來看，鋒面又將影響台灣接近一周的時間，雖然鋒面結構不是特別好，但是因為有西南季風水氣配合，因此仍要留意局部性大雨出現的情況，山區或是低窪地區等危險地點還是建議暫時避免前往。

吳聖宇說，鋒面雲雨帶影響下，各地未來一周降雨的機會都偏高，不過並沒有明顯的冷空氣影響，反而台灣主要都是位在西南季風的暖濕空氣範圍內，預期各地都將是比較潮濕並且略帶悶熱感受的溫度，不至於有特別極端的高溫，各地白天高溫大約在26-29度間，夜晚清晨低溫則在21-24度間，整體濕度較大。