您知道自己買的是什麼雞蛋嗎？看到有「不含激素」或「不含抗生素」的標籤時，千萬別上當

現今的雞蛋區產品精良，在冷藏區域占據極大空間。過去買蛋的選擇很簡單：白色、棕色、大的或小的、以及多年來農業部標章以某種方式賦予雞蛋價值的分級。

雞蛋的等級單純與蛋殼外觀有關，僅表示蛋黃和蛋白外觀良好，標章與安全性、無汙染或雞的品質並無關聯。您買過B級蛋嗎？我個人從未見過B級標章，但它確實存在，而且水準不在A級之下。真是可憐了那些高於平均水準的B 級雞卵！只因為得了個B，而永遠不會被頂級雞蛋學院錄取。

但這種自我感覺良好的烏比岡湖效應（Lake Wobegon effect）分級制已不再是重點，因為我們現在還能選擇那些產卵的雞（在將未出世的後代捐給我們之前）如何受到對待。我們從雞蛋的來源（大型養雞場新鮮直送的雞蛋、自由放養的雞生產的雞蛋、吃了您才剛買的有機食品的雞所產的雞蛋、還是純天然雞蛋），就可知道產卵的雞受到的待遇如何。

儘管晝夜不停的新聞會播報真實的農場生活景象，但我們許多生活在城市或郊區的人，仍耽溺於農場的田園生活形象：一大清早，公雞報曉，雞隻咯咯叫，同時傳來烤餅乾的香氣，人們刻板印象中的農夫（總是男性）戴著草帽早早出門，一一問候每隻動物，還一邊撒些飼料到雞舍，將昨晚的廚餘倒到豬圈，然後餵他最愛的牛吃草。

農夫的妻子穿著圍裙，總是看上去身形圓潤、笑容滿面、且臉頰紅潤，鎮日烘焙，並照料總在裙邊嬉鬧亂竄的孩子。抹去這個印象吧！現代農場生活差得可遠了。

農業是地球食物供應鏈中，不可或缺的重要環節，但可不像1950年代的童書《農夫約翰和妻子珍妮》所描繪的那般，這些「農場」雖然生產新鮮直送雞蛋和自由放養（free-range）的雞，但雞蛋既不如您所想的新鮮，雞也沒那麼自由。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，未經同意禁止轉載。) 養雞場飼養的雞隻生活在籠裡，雞籠一個挨著一個。直到最近，每隻雞的生活空間大約為四百平方公分，等於二十公分乘二十公分，約莫是您最小的烤盤大小。現在有些養雞場將空間擴大到七百三十平方公分，讓我替您省點算術時間：每隻雞大約擁有二十七公分乘二十七公分的空間。所謂「農場新鮮直送」根本毫無意義。

即便是聲稱「非籠飼」（cage-free）的雞隻，其實也生活在擁擠不堪的大穀倉裡，裡面裝滿了成千上萬隻雞。每隻雞的活動空間僅三十公分見方。

自由放養的雞幸運一些，每天有幾分鐘時間，可以外出伸伸腿。

但即便如此，這些雞也是飼養在難以置信的狹小空間裡，由於生活空間如此窄小，又無籠子隔離，牠們死於疾病或互啄至死的機率，比起羽翼完好的籠飼雞高出一倍。由此可知，這些生活空間狹隘的自由放養、非籠飼、大型養雞場飼育的新鮮雞隻，產下了您那自由放養、非籠飼、農場新鮮直送的雞蛋，而且還號稱有機！

看到雞蛋上有「不含激素」（hormone-free）或「不含抗生素」（antibiotic-free）的標籤時，千萬別上當。根據法規，為雞隻注射激素是違法的，但是牠們確實會與一同飼養的牛，一起施打抗生素。不過，即使雞隻真的施打了激素，在被人體消化後，也不具有活性。（若激素能維持活性，那糖尿病人就無需自行注射胰島素了，只要吃藥即可。）

另一方面，抗生素則持續對食品業造成嚴重破壞，不僅是雞肉，我們食用的農牧場飼育肉類多半亦是。正如人類濫用抗生素而產生抗藥性和更嚴重的感染，致使將來可能無法使用抗生素進行治療，我們的禽類朋友也是如此。當雞蛋注射了抗生素後（正是如此，甚至在孵化前就已逐一注射了抗生素），生命力較強的微生物會存活下來，導致家禽普遍產生抗生素抗藥性。即使貼上「不含激素」或「不含抗生素」的標示，也只是讓您的雞蛋看起來像無麩質咖啡一樣健康而已。

還有，這些不是那麼歡樂的雞，平常究竟吃些什麼呢？許多蛋盒或雞肉產品會聲稱自己的雞隻吃素。這可不太妙，因為雞是雜食性動物，仰賴野生的蟲子和穀物維生。現代養雞場餵養他們的素食食品，很可能是當中充滿了氨基酸的玉米飼料。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，作者：妮娜‧夏皮羅、克莉絲汀‧羅伯格 譯者：張嘉倫）