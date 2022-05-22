今天滯留鋒徘徊 吳德榮：周二起進入梅雨旺盛期

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六滯留鋒在台灣附近南北徘徊。今、明兩天滯留鋒結構比較鬆散，各地有局部陣雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。北部19至24度，中部20至29度，南部22至32度，東部20至30度。

他說，周二至周六西南季風逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，中小尺度對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的致災性降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮表示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面的中南部易有強對流發展、伴隨劇烈天氣，未脫離多雨型態，背風面的北部、東半部則天氣炎熱；31日滯留鋒再度靠近台灣。不過期末3天已是科技的極限，故各國如歐、美、加模式模擬有不小的差異，需持續觀察。