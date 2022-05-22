快訊

傳宣布參選市長逼退張善政？ 邱奕勝一張圖打破傳聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天滯留鋒徘徊 吳德榮：周二起進入梅雨旺盛期

聯合報／ 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六滯留鋒在台灣附近南北徘徊。今、明兩天滯留鋒結構比較鬆散，各地有局部陣雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢；白天舒適微熟、早晚稍涼。北部19至24度，中部20至29度，南部22至32度，東部20至30度。

他說，周二至周六西南季風逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，中小尺度對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的致災性降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮表示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面的中南部易有強對流發展、伴隨劇烈天氣，未脫離多雨型態，背風面的北部、東半部則天氣炎熱；31日滯留鋒再度靠近台灣。不過期末3天已是科技的極限，故各國如歐、美、加模式模擬有不小的差異，需持續觀察。

吳德榮 梅雨 天氣動態

延伸閱讀

明起一周鋒面徘徊 吳德榮：注意致災性降雨

屏東縣大雷雨 吳德榮：周日起滯留鋒徘徊 注意天氣變化

把握今天好天氣…周六滯留鋒抵台 午後對流胞全台有雨

15縣市大雨特報 吳德榮：慎防累積的致災性降雨

相關新聞

喘息額度不足 勞部擬加推「外看家庭短照」

「外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」依被照顧者失能等級給予不同補助額度，分為十四與廿一天，儘管使用人數逐年增長，卻也屢遭外...

今天滯留鋒徘徊 吳德榮：周二起進入梅雨旺盛期

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六滯留鋒在台灣附近南北徘徊。今、明兩天滯...

親子騎自行車 暢遊新北水岸

疫情期間，民眾在家悶得慌。新北市觀光旅遊局表示，現在最好的旅遊方式就是騎自行車到戶外呼吸新鮮空氣。觀旅局推薦親子同遊路線...

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快...

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等...

客運業缺駕駛 盼開放外籍司機

受疫情影響，客運載客量雪崩式下滑；交通部調查，去年公共汽車客運業就有1千多人離職，不少是司機，導致普遍出現司機荒。據了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。