出門要注意！ 下周一到五水氣都偏多

中央氣象局指出，下周一至周五鋒面將由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨。鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性。

氣象局說，周一北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；周二至周五預計會有暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

氣象局預估，下周六鋒面又北移至台灣北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；29日至31日則有西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。