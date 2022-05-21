染疫住院生活起居護理師扛 研議由照服員來協助

由於COVID-19專責病房禁止家屬陪病，染疫中重症病人住院期間生活起居全由護理師扛下，又因提高「護病比」，引起護理界抗議負荷過重，指揮中心將研議照服員受訓後協助照顧確診者。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日發函縣市衛生局，將專責病房護病從1：5，調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」，不排除號召護理師上街抗議。所謂「護病比」就是每名護理人員照顧的病患人數。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，因應疫情，除了已劃定獨立區域收治確診者的專責病房外，也開放已收治在專科病房的確診患者可以不用移動，如確診的產婦可住在產科病房、中風確診患者可住在神經專科病房。

羅一鈞說，在人力配置方面，主要使有些醫院反映護病比「1：5」太僵硬，才會開放醫院根據病人嚴重度及人力負荷做彈性調整，但不能超過法規訂定的護病比規定，並不是要求所有醫院都要比照，如果沒有妥善安排或有不公平的地方都可以提出檢舉。

另外，羅一鈞說，近日接到護理人員反應強化輕重症分流措施後，住院的都是中重症個案，很多生活起居需要人照顧，但專責病房並未開放家屬陪病，護理師必須全權包辦病患吃喝衛生等各種大小事，會趕快研議開放經過訓練的照服員到專責病房協助照顧，並比照長照機構提供津貼，讓護理師回歸專業護理工作。

至於護理人員是否出現離職潮，指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內正走向與病毒共存的道路，正常醫療量能還是必須維護住，根據統計，去年護理人員執業人數約18萬人，今年1月到4月平均少1000多人，並不算少，因為每年6月至7月就會有新一批畢業生投入，以這樣的數字來觀察，並沒有看到執業人數減低。

另外，為緩解病毒核酸PCR檢驗量能、加速抗病毒口服藥開立，指揮中心23日起將原住民鄉、離島地區居民納入快篩視同確診範圍，陳時中說，未來範圍會持續擴大到全民適用。

昨天COVID-19疫苗接種10萬4114劑疫苗，累計接種5408萬劑量，人口涵蓋率第1劑86.79％、第2劑81.28％、第3劑64.03％、基礎加強劑接種0.85％，呼籲高齡者持續接種疫苗。

羅一鈞表示，究竟接種3劑疫苗保護力比較高，還是打過2劑後確診比較高，答案見仁見智，每個人免疫力不同，有人感染後保護力強，也有人弱到連抗體都驗不到；不過，多數人打滿3劑疫苗後保護力可持續，有專家認只打2劑但染疫的效果應該和接種3劑相當，因此打2劑但確診康復後仍可進入健身房。