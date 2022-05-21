快訊

台科大畢典嘉賓致詞惹議 稱兒女跟同性結婚別帶回家

全球近11國猴痘確診 有3症狀須警覺、打1疫苗有保護作用

染疫住院生活起居護理師扛 研議由照服員來協助

中央社／ 台北21日電

由於COVID-19專責病房禁止家屬陪病，染疫中重症病人住院期間生活起居全由護理師扛下，又因提高「護病比」，引起護理界抗議負荷過重，指揮中心將研議照服員受訓後協助照顧確診者。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日發函縣市衛生局，將專責病房護病從1：5，調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」，不排除號召護理師上街抗議。所謂「護病比」就是每名護理人員照顧的病患人數。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，因應疫情，除了已劃定獨立區域收治確診者的專責病房外，也開放已收治在專科病房的確診患者可以不用移動，如確診的產婦可住在產科病房、中風確診患者可住在神經專科病房。

羅一鈞說，在人力配置方面，主要使有些醫院反映護病比「1：5」太僵硬，才會開放醫院根據病人嚴重度及人力負荷做彈性調整，但不能超過法規訂定的護病比規定，並不是要求所有醫院都要比照，如果沒有妥善安排或有不公平的地方都可以提出檢舉。

另外，羅一鈞說，近日接到護理人員反應強化輕重症分流措施後，住院的都是中重症個案，很多生活起居需要人照顧，但專責病房並未開放家屬陪病，護理師必須全權包辦病患吃喝衛生等各種大小事，會趕快研議開放經過訓練的照服員到專責病房協助照顧，並比照長照機構提供津貼，讓護理師回歸專業護理工作。

至於護理人員是否出現離職潮，指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內正走向與病毒共存的道路，正常醫療量能還是必須維護住，根據統計，去年護理人員執業人數約18萬人，今年1月到4月平均少1000多人，並不算少，因為每年6月至7月就會有新一批畢業生投入，以這樣的數字來觀察，並沒有看到執業人數減低。

另外，為緩解病毒核酸PCR檢驗量能、加速抗病毒口服藥開立，指揮中心23日起將原住民鄉、離島地區居民納入快篩視同確診範圍，陳時中說，未來範圍會持續擴大到全民適用。

昨天COVID-19疫苗接種10萬4114劑疫苗，累計接種5408萬劑量，人口涵蓋率第1劑86.79％、第2劑81.28％、第3劑64.03％、基礎加強劑接種0.85％，呼籲高齡者持續接種疫苗。

羅一鈞表示，究竟接種3劑疫苗保護力比較高，還是打過2劑後確診比較高，答案見仁見智，每個人免疫力不同，有人感染後保護力強，也有人弱到連抗體都驗不到；不過，多數人打滿3劑疫苗後保護力可持續，有專家認只打2劑但染疫的效果應該和接種3劑相當，因此打2劑但確診康復後仍可進入健身房。

疫苗 護理師 疫情

延伸閱讀

國內疫情爆發⋯投書外媒堅稱Taiwan can help 陳時中：我們要有自信

指揮中心彈性調整專責病房護病比 納照服員顧確診患者

PCR陽才給藥速度慢 陳時中擬「快篩陽＝確診」將全民適用

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

相關新聞

全球近11國猴痘確診 有3症狀、生殖器亦感染須提高警覺

近日歐美及大洋洲多國爆發猴痘疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，猴痘臨床症狀與天花類似、傳染力弱，確診猴痘會出現紅疹、丘疹、...

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快...

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等...

確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝「飲食菜單」：抓4大重點

本土疫情延燒，累積確診數已經破百萬例，專家認為可能還沒到高點。隨著確診數升高，身邊附近的親友可能已經中鏢，營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食，「怎麼吃才會好得快？」，分享4個重點給大家。

出門要注意！ 下周一到五水氣都偏多

中央氣象局指出，下周一至周五鋒面將由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發...

嚴防兒童重症併腦炎亡 家長須知「八大重症前驅症狀」

本土單日確診案例連續兩日維持在八萬多例，但中重症人數持續增長，從5月16日新增148例到今天已達223例，兒童重症案例再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。