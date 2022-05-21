嚴防兒童重症併腦炎亡 家長須知「八大重症前驅症狀」

本土單日確診案例連續兩日維持在八萬多例，但中重症人數持續增長，從5月16日新增148例到今天已達223例，兒童重症案例再增2例，累計達9例，其中3例合併腦炎。指揮中心今召集專家制定「兒童急性腦炎的臨床處置指引」，專家指出，兒童染疫仍以輕症、無症狀為主，若不幸發展為重症，病程發展相當快速，避免重症合併腦炎或導致死亡，家長必須認識「重症前驅症狀」，協助孩子能盡速就醫。

衛福部前部長、長庚大學醫院系小兒科教授林奏延表示，Omicron引起的兒童重症合併腦炎的患者有三大特點，多數是「學齡前」孩童、被診斷合併腦炎後約2到3天內過世、病程快初期無症狀。

長庚兒童醫院兒童加護科主治醫師林建志表示，兒童重症合併腦炎的前驅症狀有「八大指標」，分別是體溫大於41度、意識不佳(GCS≤12) 、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩。

林建志表示，一般兒童染疫後，最常出現的症狀為發燒、咳嗽或流鼻水，開始發展為重症時會出現哮吼或合併腦炎。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，哮吼是指上呼吸道有嚴重發炎阻塞，讓患者出現類似「狗吠聲」的呼吸聲音。

林建志表示，兒童染疫後若發展成重症且合併腦炎，依照台灣目前個案來看，體溫都會高於攝氏41度以上，同時也會出現意識不佳，他表示，小小孩生病時，多會臥床休息，家長難以辨別是否意識不佳。他建議，小小孩如果持續昏睡，睡眠時間過長難叫醒，反應變差，就可能是意識不佳，應立即就醫。

林建志表示，合併腦炎的孩子會持續頭痛，通常大小孩會說話反應，小小孩沒辦法說，但腦炎會讓小小孩的囟門關起來，相對應的反應是「持續嘔吐」，如果小小孩染疫後，持續「莫名其妙地嘔吐」也可能是引發腦炎的反應。

由於孩子發燒可能引發抽搐，但抽搐的表現可能是熱痙攣或是腦炎，最簡單的辨別方式就是次數，熱痙攣只會發生一次，但病毒性腦炎會反覆發作。不過，家長若孩子第一次發生抽搐就應該要請求醫療協助。

衛福部次長石崇良表示，根據統計，台灣確診案例中，兒科感染個案占整體個案20％左右，住院患者屬於中度以上病人，約有7％屬於學齡前孩子，其中5％發展為重症。

馬偕醫院兒童感染科資深主治醫師黃瑽寧表示，台灣兒童青少年染疫率雖占整體20％，但也與國外數據類似，美國今年1到4月登錄兒童確診人數為525萬人，住院率為0.25％、死亡率為0.005％；日本10歲以下兒童染疫人數占整體的15%到20％，20歲以下青少年占整體30％，住院率1.9％、死亡率為0.0055％，

黃瑽寧表示，香港確診兒童約7萬多人，住院率高達4.5％，死亡人數為7人死亡率為0.01％，數據比日本與美國都高出一倍，但有非常多的專家認為香港的分母大大被低估，與台灣現在的情況類似，因為快篩陽性後不願PCR，自然等待症狀消失，未進入法傳系統。台灣目前的兒童染疫死亡率約0.0017％，比美國、日本低，整體而言，兒童輕症比率仍高，民眾無需自己嚇自己，不過現階段還是需要戒慎恐懼。