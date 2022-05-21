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新北客家文物典藏展 氣死貓吊籃濃濃懷古味

中央社／ 新北21日電

新北市府客家局今天表示，客家文化園區典藏文物展，有保存食物杜絕貓、鼠偷吃的「氣死貓」吊籃；還有魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔，彷彿回到時光隧道，展出至6月15日。

新北市府客家事務局新聞稿今天表示，以小說改編成電視劇的「寒夜」、「魯冰花」、「茶金」，反應台灣不同時代生活縮影，客家先民渡海來台開墾的血淚艱辛。

客家局說，三峽區的客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」，展出至6月15日，是民國93年設置園區前購置典藏的文物，包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾、歷史與社會。

客家局說，外界對客家的傳統印象，不外乎勤儉堅毅圍繞著「耐」字，工作耐勞、器物耐用、衣物耐髒、耐洗。

這次特展主題為常民生活器物、服飾及工具與材料、客家女性的新生與成長、客家食具的樸實等，希望讓外界瞭解客家先民代代傳承的智慧，及客家文化崇敬自然、物盡其用的永續精神。

客家局表示，農業時期物資匱乏，早期沒有冰箱，為保存食物且杜絕貓、鼠等動物偷吃，食物會保存在「氣死貓」吊籃；籃形竹編器，口緣較小，有提把，可提、可掛，籃身部分透孔編。使用時，將菜餚置於籃中懸掛在梁下，吊在半空中。

展出文物還有目前幾乎看不到的燒炭老式熨斗，有早期農作時，烤火取暖的火沖、捕釣魚的魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔。

「茶壽」是源自於鳥類自築巢穴的靈感，由籐子以螺旋編造的技巧，編成6角形的立體編器以保溫茶水用，如現代的保溫瓶；不管是家人回來或外出工作，都有熱騰騰茶水飲用；文物有如進入時光隧道回到從前，不但值得玩味，也凸顯人情溫暖關懷。

至於「客家女性的新生與成長」主題，展出女性傳統服飾、飾品及生活用品等，如色澤淺藍色、衣長及膝、開右襟的大襟衫（藍衫）；還有直線剪裁、褲型寬鬆舒適，方便婦女活動的大襠褲；早期用來保暖兒童頸部的風帽。

在「客家食具的樸實與寓意」主題，展出客家食具，尤其，碗在客家文化中扮演極為重要的角色，除大碗公外，生命禮俗中有贈碗祝福的文化，賦予圓滿寓意。

文物 客家文化

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