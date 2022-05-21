重機族爭取周休二日上國10 高公局：須社會有共識

台灣大型重機數量突破20萬輛，數量持續增加。高雄地區重機族今天齊聚左營建業新村辦車聚爭取路權，盼市府及高公局支持國道10號試辦周休二日通行550cc以上大型重機，高呼「上國道、要路權、要觀光」。市府交通局回應，主管機關非地方政府。高公局表示，須社會大眾有共識才能進一步推動。

國民黨左楠區議員初選參選人侯亞寧今天會同中華民國重機經營同業全國促進會理事長曾鴻忠，以及高檢屬車隊、悍將車隊、山海車隊等30幾名重機族召開記者會，連署爭取周休二日試行國道10號。曾鴻忠說，為化解外界疑慮，盼採取漸進式開放及試辦，先從車流較少的假日試辦，這樣對一般車輛的衝擊較少，也讓社會大眾慢慢接受重機上高速公路

重機族指出，法規允許在規定時段和路段開放 550C.C. 以上紅牌重機行駛國道，卻遲遲沒有實行，高速公路局不反對開放國10，且評估認為仁武至旗山具開放優勢，去年4月邀集高雄市府與產官學代表開會討論，決議由高公局協調地方政府研擬「開放550C.C.以上國道10號」配套措施，年餘未見成效及進度。

侯亞寧主張，全世界九成以上國家都開發重機上國道，只有韓國、台灣及印尼完全禁止，大型重機每年成長1萬多輛，48.5萬人持有重機駕照，假日上國10，可促進高雄東西向觀光發展。

市府交通局表示，是否開放路權由高公局決定，不過國10是高流量道路，行經工業區、砂石場，另有路面品質及視野死角等因素都要納入考量。