全球近11國猴痘確診 有3症狀、生殖器亦感染須提高警覺

近日歐美及大洋洲多國爆發猴痘疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，猴痘臨床症狀與天花類似、傳染力弱，確診猴痘會出現紅疹、丘疹、水泡或膿疱等皮膚病灶。根據世界衛生組織資料顯示，國外猴痘病例出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，台灣目前無相關病例。根據研究，以前有打過牛痘疫苗的民眾，對猴痘也有保護作用。

莊人祥表示，猴痘過去發生在非洲中部、西部地區，其他國家則較多偶發零星的境外移入個案，近日出現猴痘流行的歐洲、美洲、大洋洲等，原來都不是猴痘流行的國家，不排除當地發生罕見本土傳播疫情。

我國監測發現，自5月11日起，全球有11國出現87個病例，另外28例為疑似病例。病例較多國家以英國29例以及葡萄牙、西班牙各23例，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例，迄今剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例。台灣目前並沒有疑似病例通報，也會持續關注。

依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

莊人祥說，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗，我國也有檢驗能力。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。