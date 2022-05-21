快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

華視新聞又出包！ 字幕出現火星文網友瘋解碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球近11國猴痘確診 有3症狀、生殖器亦感染須提高警覺

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議後表示，已在全球11個國家和地區確認約80例猴痘病例，正在調查另外50例疑似病例，並警告未來可能會發現更多病例。路透
世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議後表示，已在全球11個國家和地區確認約80例猴痘病例，正在調查另外50例疑似病例，並警告未來可能會發現更多病例。路透

近日歐美及大洋洲多國爆發猴痘疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，猴痘臨床症狀與天花類似、傳染力弱，確診猴痘會出現紅疹、丘疹、水泡或膿疱等皮膚病灶。根據世界衛生組織資料顯示，國外猴痘病例出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，台灣目前無相關病例。根據研究，以前有打過牛痘疫苗的民眾，對猴痘也有保護作用。

莊人祥表示，猴痘過去發生在非洲中部、西部地區，其他國家則較多偶發零星的境外移入個案，近日出現猴痘流行的歐洲、美洲、大洋洲等，原來都不是猴痘流行的國家，不排除當地發生罕見本土傳播疫情

我國監測發現，自5月11日起，全球有11國出現87個病例，另外28例為疑似病例。病例較多國家以英國29例以及葡萄牙、西班牙各23例，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例，迄今剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例。台灣目前並沒有疑似病例通報，也會持續關注。

依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

莊人祥說，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗，我國也有檢驗能力。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

猴痘 發燒 疫情

延伸閱讀

疫情沒暴衝代表「控制得宜」 陳時中曝單日增8萬例會拖較長

居家照護確診者若急需就醫 指揮中心開放確診者可陪同

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

第4劑疫苗最快16日開打 2對象接種須間隔5個月

相關新聞

全球近11國猴痘確診 有3症狀、生殖器亦感染須提高警覺

近日歐美及大洋洲多國爆發猴痘疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，猴痘臨床症狀與天花類似、傳染力弱，確診猴痘會出現紅疹、丘疹、...

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快...

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等...

確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝「飲食菜單」：抓4大重點

本土疫情延燒，累積確診數已經破百萬例，專家認為可能還沒到高點。隨著確診數升高，身邊附近的親友可能已經中鏢，營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食，「怎麼吃才會好得快？」，分享4個重點給大家。

嚴防兒童重症併腦炎亡 家長須知「八大重症前驅症狀」

本土單日確診案例連續兩日維持在八萬多例，但中重症人數持續增長，從5月16日新增148例到今天已達223例，兒童重症案例再...

重機族爭取周休二日上國10 高公局：須社會有共識

台灣大型重機數量突破20萬輛，數量持續增加。高雄地區重機族今天齊聚左營建業新村辦車聚爭取路權，盼市府及高公局支持國道10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。