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衝高快篩涵蓋率 第2輪快篩實名制擬延至6月
快篩實名制排隊熱潮減退，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，近日將針對完售的機構、偏鄉離島地區加碼配送，盼衝高快篩涵蓋率，第2輪可能延後至6月實施。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，民眾快篩試劑需求大增，何時啟動第2輪快篩實名制備受矚目。
陳時中下午在疫情記者會中表示，今天共有4938家機構可販售約69萬人份快篩實名制，截至中午12時，累計143家完售，賣出8萬多份；快篩實名制實施以來，累計賣出超過817萬人份、相當於4000多萬劑快篩試劑。
陳時中說，昨天全台約有1700家機構完售，未來會針對這些售完的藥局或衛生所一次性增配2箱、約150人份，山地離島及偏鄉地區如果沒有社區藥局且庫存少於2箱者，會一次性加配5箱、近400人份，並在鄉鎮區公所增加販售點，避免民眾為了購買快篩試劑舟車勞頓。
至於第2輪快篩實名制何時實施，陳時中說，希望先透過加配快篩試劑，衝高快篩試劑涵蓋率，讓有需要的民眾都能買到，預計6月才會實施第2輪，大概等到快篩試劑都沒有售完的時候，就是第2輪實施的時候。
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