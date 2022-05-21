政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等建設願景，機場公司向政府尋求協助，目前政院已初步同意增資600億元，預計將分四年編列撥補，待行政院核定後正式公布。

機場公司說，基於受疫情影響及長期建設發展所需，有請政府協助短期內營運所需經費的需求，對於擴充桃園機場營運量能成為東亞空運樞紐，提升國家競爭力具關鍵重要意義，現正積極籌劃作業中，相關程序尚待行政院核定後公布。據了解，2023年將支持增資150億元，預計2026年第3航廈完工啟用時，完成600億元增資。

機場公司說，受疫情影響，桃園機場客運量自2020年3月起急速下滑，去年僅90.9萬人次創歷史新低。配合中央防疫政策嚴守邊境，機場公司收入大幅減少，近3年累計虧損將達113億元，截至5月已舉債超過100億元，需透過貸款以支應營運所需。桃園機場長期建設所需近1500億元經費，因此機場公司評估，短期內確實有必要由政府協助，推動興建中的第三航廈與第三跑道，以利因應疫後國家發展及經濟觀光所需。

據了解，目前行政院初步同意增資之600億元，預計將分四年編列撥補，交通部已於5月初將增資需求陳報行政院，待行政院核定中，未來亦將視運量回復狀況及機場公司的營運滾動調整協助。

機場公司去年順利發包第三航廈土建及機電標工程，目前推動順利進度微幅超前。預計2024年底北登機廊廳可以開放使用，2025年底第三航廈主體完工後可提供21個靠橋停機位及5個遠端停機位，陸側年服務旅客容量達4500萬人次，展現國門新氣象及更優質的航空服務。此外，桃園機場第三跑道及周邊滑行道系統完成後，可將目前雙跑道容量為50架次／小時，提升達每小時80至90架次，擴充營運量能。