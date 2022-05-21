快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
行政院同意增資之600億元，協助桃園機場完善各項建設規劃，邁向東亞航空樞紐。圖／桃園機場提供
行政院同意增資之600億元，協助桃園機場完善各項建設規劃，邁向東亞航空樞紐。圖／桃園機場提供

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等建設願景，機場公司向政府尋求協助，目前政院已初步同意增資600億元，預計將分四年編列撥補，待行政院核定後正式公布。

機場公司說，基於受疫情影響及長期建設發展所需，有請政府協助短期內營運所需經費的需求，對於擴充桃園機場營運量能成為東亞空運樞紐，提升國家競爭力具關鍵重要意義，現正積極籌劃作業中，相關程序尚待行政院核定後公布。據了解，2023年將支持增資150億元，預計2026年第3航廈完工啟用時，完成600億元增資。

機場公司說，受疫情影響，桃園機場客運量自2020年3月起急速下滑，去年僅90.9萬人次創歷史新低。配合中央防疫政策嚴守邊境，機場公司收入大幅減少，近3年累計虧損將達113億元，截至5月已舉債超過100億元，需透過貸款以支應營運所需。桃園機場長期建設所需近1500億元經費，因此機場公司評估，短期內確實有必要由政府協助，推動興建中的第三航廈與第三跑道，以利因應疫後國家發展及經濟觀光所需。

據了解，目前行政院初步同意增資之600億元，預計將分四年編列撥補，交通部已於5月初將增資需求陳報行政院，待行政院核定中，未來亦將視運量回復狀況及機場公司的營運滾動調整協助。

機場公司去年順利發包第三航廈土建及機電標工程，目前推動順利進度微幅超前。預計2024年底北登機廊廳可以開放使用，2025年底第三航廈主體完工後可提供21個靠橋停機位及5個遠端停機位，陸側年服務旅客容量達4500萬人次，展現國門新氣象及更優質的航空服務。此外，桃園機場第三跑道及周邊滑行道系統完成後，可將目前雙跑道容量為50架次／小時，提升達每小時80至90架次，擴充營運量能。

桃園機場 行政院 疫情

延伸閱讀

帶上百萬奔機場領50公斤黃金 男子險遇詐

迎接航空業復甦曙光 桃園機場公司招新血 起薪上看6萬

全球機場免費Wi-Fi下載速度排名出爐 這國機場包辦前4名

巴國神鳥起飛 四川達州機場通航

相關新聞

鼻咽型快篩vs唾液型快篩 藥師教你一張表弄懂差異

新冠肺炎在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，以驚人幅度日增，政府及各大廠商積極擴增快篩試劑，提高國內快...

政府增資挹注600億 助桃機打造成東亞航空樞紐

新冠肺炎疫情衝擊，全球航空運量急速下滑，連帶影響桃園機場公司收入，目前透過貸款以支應營運所需。為推動第三航廈及第三跑道等...

確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝「飲食菜單」：抓4大重點

本土疫情延燒，累積確診數已經破百萬例，專家認為可能還沒到高點。隨著確診數升高，身邊附近的親友可能已經中鏢，營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食，「怎麼吃才會好得快？」，分享4個重點給大家。

邱比特苦惱／疫情產生距離考驗真愛良機 網路交友談錢要提高警覺

台灣去年結婚對數11萬4606對，寫下近10年新低，有人解讀是受疫情波及，兩性專家吳娟瑜說，疫情阻隔確實不利感情經營，但她建議交往中的人正面看待，距離其實也是考驗彼此的良機。對於適婚男女轉向網路平台交友，吳娟瑜說，也不用看得太負面，以為網路都是詐騙，但一定要把握的原則是，談到錢就要提高警覺。

鄭文燦響應同婚紀念日 搶先用IG新功能舉杯慶祝

同婚專法將在5月24日上路滿三周年。桃園市長鄭文燦為響應即將到來的同婚紀念日，今天特別在社群媒體Instagram上，搶...

邱比特苦惱／疫情衝擊婚宴連總舖師都受不了轉行 遠距情侶也備受煎熬

新冠肺炎衝擊，觀光飯店、婚宴廣場首當其衝，去年疫情反覆，結婚新人少，營收大幅下滑。不止如此，有總舖師透露，去年一整年辦桌業績只剩往年三分之一，有些總舖師受不了，乾脆都轉行了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。