影／促麥當勞採用非籠飼雞蛋 亞洲動保團體跨國串聯

台灣、南韓、泰國、印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、香港動保組織今發動跨國串連行動，各自到亞洲8個國家麥當勞門市高舉抗議布條，要求麥當勞停止使用虐待母雞的籠飼雞蛋，逐步落實全面採用非籠飼雞蛋。

台灣動物社會研究會發言人寸舫筑表示，台灣遊說已長達10年，麥當勞僅官方式回應，卻毫無實際作為，非籠飼雞蛋已是全球趨勢，麥當勞身為大企業，應該要帶頭轉型，落實企業責任。

寸舫筑表示，麥當勞在美加、拉丁美洲、紐澳、南非都已經承諾改用非籠飼雞蛋，在亞洲卻依舊堅持使用虐待母雞的籠飼雞蛋，導致千萬隻母雞一輩子被關在狹小的籠子裡，無法展現自然天性。

寸舫筑指出，這次亞洲跨國動保組織的抗議行動已經超過3個月，台灣麥當勞總部每周都有行動者前往舉牌抗議，印尼觀光勝地峇里島的麥當勞外，站滿戴上母雞面具的行動者，泰國麥當勞總部外每日接送曼谷17萬名乘客的通勤渡輪，更出現大幅抗議廣告，超過12個亞洲城市串聯，獲得上萬名支持者連署，要求麥當勞重視亞洲市場的聲音。

她表示，在台灣，動保團體跟台灣麥當勞已經遊說、溝通長達10年之久，但讓人失望的是，麥當勞完全不願意提出非籠飼政策，連肯德基、漢堡王都相繼宣示2030年前轉型，麥當勞身為大企業，應該要帶頭，卻遠遠落後其他競爭對手，這些年也始終只有官方式回應，實際上毫無進展。

寸舫筑說，動保組織不要是麥當勞馬上轉型，而是應該該其他企業一樣盡快制定政策，並告知消費者轉型期程。