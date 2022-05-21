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館長曾認購百箱鳳梨解急 近來疫情衝擊社福機構再臨危

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
善導書院栽種鳳梨，自產自銷維持運作，但今年受疫情影響，銷量比往年減少一半。圖／取自善導書院臉書
善導書院栽種鳳梨，自產自銷維持運作，但今年受疫情影響，銷量比往年減少一半。圖／取自善導書院臉書

新冠肺炎疫情如海嘯，已衝擊社福機構營運。照顧弱勢學生的屏東縣善導書院，以栽種鳳梨銷售自給自足，但今年銷售大幅衰退，院長陳文靜坦言，銷量比往年遽減一半，是書院創立以來前所未見的情況。

善導2018年也曾發生鳳梨滯銷，「館長」陳之漢認購100箱，才解燃眉之急。不過陳文靜今天受訪格外低調，她表示，書院創立以來一直教導孩子手心向下，希望他們自力自強，不要當手心向上的人，即使疫情影響很大，書院還是希望能自助走過難關。

新冠席捲全球兩年多，陳文靜指出，今年衝擊很大，主因是往年多會在例假日開放採果，現場銷售自給自足，但因書院孩子未打疫苗，為了防疫不敢辦活動，銷售因此大減，此外，往常有不少民眾自發到場採購支持書院，今年因疫情多不敢出門，雙重影響讓整體銷量比往年少一半。

善導栽種的鳳梨是金鑽17號，預估可採收到6月中，因銷售不佳，現已減量採收，書院開發多元加工品，烘烤成果乾或製作醬油減少損失，此外，也加強網路行銷，透過簡訊聯繫往年的支持者回購，希望度過難關。

陳文靜坦言，暑假後就要開學，銷售不理想最直接的衝擊就是孩子的入學，今年書院有6位學生將赴外縣市讀大學，他們的學費勉強可支應，生活費最讓人頭痛，有一位父母都過世的孩子擔心書院負擔太大一度想放棄學業，但她還是鼓勵孩子堅持下去，尋求翻轉人生的機會。書院目前已規畫推出蔬果箱，期盼社會大眾未來能長期認購，穩定支持就學。

疫情 鳳梨 新冠肺炎

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