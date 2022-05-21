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今晚起水氣增加 未來一周全台有雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
又有鋒面將至，明天北部、東部、中部山區都有降雨機會。本報資料照片
又有鋒面將至，明天北部、東部、中部山區都有降雨機會。本報資料照片

又要下雨了！根據氣象局預報，今天晚上開始台灣附近水氣增加，明天北部、東部、中部山區都會有降雨，且鋒面將持續一周，屆時台灣各地都有機會出現降雨或雷陣雨。

氣象局預報員林定宜說，今日北台灣地區雲量增加，受到北風、東北風影響，東半部及北部有零星短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，但雨勢不至於太大。

林定宜說，華南附近有鋒面將接近，雲雨帶明天起會影響到台灣周遭天氣，導致水氣會增加，今天晚上到明天清晨，北部、東半部水氣就會逐漸增加，到了明天，北部、東部、中部山區都會有降雨。

林定宜說，受到鋒面影響，下周一、二北部、東北部會有局部雷陣雨，下周三至周五鋒面往南移動，中部、中南部地區有短暫陣雨或雷雨。

氣溫變化部分，林定宜說，由於明天開始水氣增加，23日至27日受到鋒面影響，台灣周遭天氣不穩定，下周一、周二天氣會比近日再下降一些。

氣象局

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