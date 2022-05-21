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感動！專責病房首度接生 三峽確診婦產下男嬰
新冠疫情確診人數不斷攀升，懷孕婦女也因染疫需住院隔離，三峽恩主公醫院昨天早上首次在專責病房透過自然產誕下男嬰，母子均安。專責病房主任醫師楊安民說，以往在專責病房看到的更多是因生病而需要治療的人們，第一次在這裡迎接新生命的誕生。
三峽恩主公醫院本月16日收治懷孕39週的確診孕婦， 19日晚上到隔日早上孕婦開始出現陣痛，院方緊急動員多位醫護人員，包含婦產科醫師1位，專科護理師3位；小兒科醫師，專科護理師2位，以及3位專責病房護理師，在團隊合作下，孕婦直接於新冠肺炎專責病房進行生產。昨天早上順利透過自然產誕下男嬰，母子均安。
婦產科部長張明浩醫師表示，在專責病房接生是頭一次，孕婦在昨晚開始陣痛後，護理師時刻給予安撫與鼓勵，同時專責病房開始進行消毒與布置，將生產所需設備準備齊全。
所有醫護人員都穿著全套隔離衣與防護面罩，接生時關閉所有空調，在悶熱的環境下為孕婦接生。張明浩說隔離衣裡面衣服都是濕的，但孩子響亮的哭聲響起時，當下感覺一切都很值得。
寶寶出生後馬上送進旁邊的保溫箱，孩子父親也透過保溫箱看著孩子，享受新生命誕生的喜悅。小兒科醫師許宸睿表示，男嬰目前狀況一切良好，現在正在專門的新生兒觀察室，護理人員時時觀察，確保孩子的健康與安全。
恩主公醫院醫護團隊除有本次特別經驗，也於昨日下午設置完成產婦專責病房，配有胎心音監測器、血壓計、分娩台與新生兒處理台等等產房需有的完整設備，希望能在疫情嚴峻之際，讓每一位孕產婦能安心地分娩，每一位寶寶能安全地出生。
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