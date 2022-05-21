十三行博物館辦數位展 線上抽獎明截止

新北市文化局為響應國際博物館日，2022年的主題為「博物館的力量」，文化局近日舉辦多項線上互動抽好禮活動，讓民眾無論線上或線下，都能共同體驗博物館的文化，也和網路溫度計合作推出旅讀週曆影音節目，以影片帶大家探索新北各區特色，感受文化帶來的無窮力量。

文化局表示，博物館具有永續發展、數位創新及社群教育3種翻轉世界力量，以十三行博物館為例，十三行是北台灣考古學推廣重鎮，也是新北市考古文化資產守護者，館內許多十三行遺址出土台灣史前文化產物，展區透過不同方式講解考古文化，讓知識變得淺顯易懂又有趣。

全館主建築設計構想源於考古發掘及先民乘船渡海來台意念，藉由3組不同型態的建築群，勾繪山與海交會，連結過去與現在的意象，用清水混凝土、砂岩及老化的金屬板構築而成，讓整座博物館如一艘歷史波動中浮沉大船。

網路溫度計調查顯示，十三行博物館熱門關鍵字有文化、歷史、館長、遺址等，新北博物館在疫情影響下，開始研發數位博物館線上資源，十三行博物館在數位化上十分完善，可線上欣賞常設展、當期展外，還能重溫已經結束的歷年特展。

為鼓勵民眾在家就能感受「數位創新力量」，館長表示即日起至5月22日，只要到「面面具到-部落面具文化特展」專區，挑選展品截圖寫下感想及tag兩位好友，就有機會抽中館內最新出版《第十三號事件簿-你所不知的十三行》繪本。