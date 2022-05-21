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十三行博物館辦數位展 線上抽獎明截止

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
即日起至5月22日到「面面具到-部落面具文化特展」專區，挑選展品截圖寫下感想及tag兩位好友，就有機會抽中館內出版繪本。圖／新北市文化局提供
即日起至5月22日到「面面具到-部落面具文化特展」專區，挑選展品截圖寫下感想及tag兩位好友，就有機會抽中館內出版繪本。圖／新北市文化局提供

新北市文化局為響應國際博物館日，2022年的主題為「博物館的力量」，文化局近日舉辦多項線上互動抽好禮活動，讓民眾無論線上或線下，都能共同體驗博物館的文化，也和網路溫度計合作推出旅讀週曆影音節目，以影片帶大家探索新北各區特色，感受文化帶來的無窮力量。

文化局表示，博物館具有永續發展、數位創新及社群教育3種翻轉世界力量，以十三行博物館為例，十三行是北台灣考古學推廣重鎮，也是新北市考古文化資產守護者，館內許多十三行遺址出土台灣史前文化產物，展區透過不同方式講解考古文化，讓知識變得淺顯易懂又有趣。

全館主建築設計構想源於考古發掘及先民乘船渡海來台意念，藉由3組不同型態的建築群，勾繪山與海交會，連結過去與現在的意象，用清水混凝土、砂岩及老化的金屬板構築而成，讓整座博物館如一艘歷史波動中浮沉大船。

網路溫度計調查顯示，十三行博物館熱門關鍵字有文化、歷史、館長、遺址等，新北博物館在疫情影響下，開始研發數位博物館線上資源，十三行博物館在數位化上十分完善，可線上欣賞常設展、當期展外，還能重溫已經結束的歷年特展。

為鼓勵民眾在家就能感受「數位創新力量」，館長表示即日起至5月22日，只要到「面面具到-部落面具文化特展」專區，挑選展品截圖寫下感想及tag兩位好友，就有機會抽中館內最新出版《第十三號事件簿-你所不知的十三行》繪本。

活動網址：https://m.facebook.com/13hangmuseum/posts/5313898392004909?_rdr

十三行博物館主建築設計構想源於考古發掘及先民乘船渡海來台意念。圖／新北市文化局提供
十三行博物館主建築設計構想源於考古發掘及先民乘船渡海來台意念。圖／新北市文化局提供

博物館 十三行

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