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會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

往豐原、東勢更方便 國4豐勢交流道東匝道30日通車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於30日上午11時提前開放通車，圖為空拍示意圖。圖／高公局提供
國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於30日上午11時提前開放通車，圖為空拍示意圖。圖／高公局提供

用路人引頸期盼的國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於5月30日上午11時提前開放通車，將提供民眾從國道快速連結台3線進入豐原、石岡、新社、東勢、和平等地區的便捷路徑。

交通部高公局說，國道4號豐原端為台中市山城地區進出國道系統主要路徑，其功能將由新建之豐勢交流道取代。后豐交流道至豐原端路段(14K-18K)，因國道4號豐原潭子段新建工程施工需拆除豐原端進出口改建為豐勢交流道，從2019年6月17日起進行封閉，東西行車輛均改由后豐交流道上下。

其中，豐勢交流道西行入口匝道已於去年11月26日開放通車，再經施工團隊積極趕辦，東行出口匝道於20日完成通車勘驗，將積極趕辦相關缺失改善及通車前交通維持轉換作業，並訂於30日上午11時提前開放通車，屆時前為避免國道及地區道路壅塞對民眾造成不便所增設「東出臨時鋼便橋匝道」，也將功成身退進行封閉拆除。

高公局說，為配合通車作業，國道4號后豐交流道區至東出臨時鋼便橋匝道路段，預計自23日起至通車前，將進行夜間交維封閉，以辦理通車前交通維持相關設施轉換，請用路人行駛本路段配合改道並注意速限、小心駕駛，此外通車後進行「東出臨時鋼便橋匝道」拆除時，行經該路段包括平面國豐路東行方向，請遵守相關標誌牌面指引，確保行車安全。

高公局說，豐勢交流道東行出口匝道通車後，將完整恢復國4豐原端原有的交通運轉功能，減輕通過地方道路車潮的交通負荷，縮短用路人前往山城地區約15至20分鐘的車程，帶動山城旅遊的觀光人潮，促進地區產業升級，繁榮地方經濟發展。

高公局也說，整體豐原潭子段工程的建設則仍以今年底達通車目標努力，以期如期完成後，帶動大台中豐原潭子段沿線地區的全面發展及提升生活品質。

國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於30日上午11時提前開放通車，圖為空拍示意圖。圖／高公局提供
國道4號豐勢交流道東行出口匝道已於20日完成通車勘驗，預計於30日上午11時提前開放通車，圖為空拍示意圖。圖／高公局提供

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