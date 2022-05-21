「台鐵大腦」傳十多人染疫 局長杜微視察分流辦公情形

國內新冠肺炎疫情嚴峻，有台鐵大腦之稱、維持線上車輛調度的綜合調度所，日前也傳出有十多人陸續染疫。台鐵局長杜微昨日親自前往調度所了解行車調度辦理情形，並叮嚀在防疫的同時也要依規章辦理行車調度工作，確保行車安全。

台鐵局說，隨著疫情升溫，已再加強各項防疫措拖，包括員工自主管理、工作場所清消、分艙分流、員工確診居隔時人力調配、及旅客防疫作業等，配合近期列車減班，維持疫情期間疏運服務。

杜微昨在綜合調度所所長吳榮欽陪同下，至調度所了解行車調度辦理情形，對各調度台的分艙防護也詢問甚詳；隨後又赴松山、基隆等站視察現場第一線的防疫工作，並對於車站推動防疫的努力表示肯定，尤其有同仁確診無法上班時，其他同仁能主動於休假期間出勤協助，已充分表現出台鐵員工對旅客服務及車站團隊的認同。