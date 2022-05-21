端午節包粽鴨蛋黃漲2成 三鳳中街優惠今天起跑

端午節到來，高雄三鳳中街「南北貨一條街」販售各式包粽材料，今年粽子餡料以鴨蛋黃漲幅最多，兩成左右。市府經發局指出，端午活動今天開跑，5月21日至6月5日來店家消費滿500元送50元線上購物金及肉粽，另有限量5折禮盒等多優惠，數位支付好處多多。

經濟部商業司去年選定高雄鹽埕新樂街「奶茶一條街」營造品牌示範街道，今年則在三鳳中街營造「南北貨一條街」氛圍，與街區自治組織合作宣傳，線上、線下推動聯合行銷活動等。

三鳳中街管委會理事長伍進昌說，中街銷售的包粽材料豐富，像是香菇、干貝、花生、栗子與粽葉等包粽材料都有賣，走一趟三鳳中街可一次購足，價格公道又實在。此外，今年物價上漲，不過像是粽葉、香菇及栗子等原料價格持平，花生漲幅約一成、蛋黃則在兩成左右。

經發局指出，三鳳中街400公尺有上百家南北貨批發零售店家，今天起至6月5日，消費者前往60家實體合作店家消費滿500元，可獲得50元線上商城優惠券，結帳使用數位支付可再享50元折扣及兌換粽子2粒（限量），每帳號每週限折一次。此外，數位支付可以300元買到原價600元的限量精選商品。