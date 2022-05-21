快訊

成大宣導新冠就是流感、領保險才通報 引網熱議急刪文

北韓疫情繼續燒 單日再增近22萬例發燒病例、1死亡病例

戰北市？選總統？陳建仁一句話現端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午節包粽鴨蛋黃漲2成 三鳳中街優惠今天起跑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
經濟部商業司結合高市經發局推出端午節行銷活動，在實體店家消費可獲得線上優惠券。記者劉學聖／攝影
經濟部商業司結合高市經發局推出端午節行銷活動，在實體店家消費可獲得線上優惠券。記者劉學聖／攝影

端午節到來，高雄三鳳中街「南北貨一條街」販售各式包粽材料，今年粽子餡料以鴨蛋黃漲幅最多，兩成左右。市府經發局指出，端午活動今天開跑，5月21日至6月5日來店家消費滿500元送50元線上購物金及肉粽，另有限量5折禮盒等多優惠，數位支付好處多多。

經濟部商業司去年選定高雄鹽埕新樂街「奶茶一條街」營造品牌示範街道，今年則在三鳳中街營造「南北貨一條街」氛圍，與街區自治組織合作宣傳，線上、線下推動聯合行銷活動等。

三鳳中街管委會理事長伍進昌說，中街銷售的包粽材料豐富，像是香菇、干貝、花生、栗子與粽葉等包粽材料都有賣，走一趟三鳳中街可一次購足，價格公道又實在。此外，今年物價上漲，不過像是粽葉、香菇及栗子等原料價格持平，花生漲幅約一成、蛋黃則在兩成左右。

經發局指出，三鳳中街400公尺有上百家南北貨批發零售店家，今天起至6月5日，消費者前往60家實體合作店家消費滿500元，可獲得50元線上商城優惠券，結帳使用數位支付可再享50元折扣及兌換粽子2粒（限量），每帳號每週限折一次。此外，數位支付可以300元買到原價600元的限量精選商品。

局長廖泰翔表示，疫情衝擊經濟，高市府配合經濟部推動數位轉型，目前高雄29個商圈中已有18個可以數位支付，三鳳中街也是其中一個，歡迎大家做好防疫來採購。

高雄三鳳中街是著名的「南北貨一條街」，銷售香菇、栗子等各式包粽食材，甚至粽葉也有賣。記者劉學聖／攝影
高雄三鳳中街是著名的「南北貨一條街」，銷售香菇、栗子等各式包粽食材，甚至粽葉也有賣。記者劉學聖／攝影
三鳳中街販售各式乾貨，不少店家也順帶賣粽葉。記者徐白櫻／攝影
三鳳中街販售各式乾貨，不少店家也順帶賣粽葉。記者徐白櫻／攝影

粽子 端午節

延伸閱讀

高雄三鳳中街南北貨一條街 包粽一次購足雄澎湃

端午節台鐵不加班有轉機？工會：要看交通部具體承諾

端午節就這樣搭！3款威士忌讓粽子更美味

寬心園紅藜松露杏鮑粽預購火熱 今年銷售衝成長一成

相關新聞

明起一周鋒面徘徊 吳德榮：注意致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴，大氣仍不穩定，近山區午後有局部...

端午節包粽鴨蛋黃漲2成 三鳳中街優惠今天起跑

端午節到來，高雄三鳳中街「南北貨一條街」販售各式包粽材料，今年粽子餡料以鴨蛋黃漲幅最多，兩成左右。市府經發局指出，端午活...

保鑣綁老闆／台中商人曾差點被擄特聘心腹保鑣 卻反遭勒贖撕票

外傳博弈起家的台中商人施家金，2014年8月18日清晨遭擄走，家屬很快接到勒贖5000萬元電話，迅速匯了3000萬元贖金卻等不到施返家。警方當天傍晚找到施家金的轎車，開啟後車廂就聞到濃濃血腥惡臭，辦案人員發現車廂絨布吸滿血就直覺「慘了」，在意外發生後第七天找到屍體，確認施遭撕票。

教你聰明吃、健康瘦！「最美營養師」人氣居冠

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月網友熱議的五大營養師有哪些。

餐桌上的美味主「餃」 網友熱議餃類全在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「餃類料理」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各式餃類。

旅遊瘋花招／搭機偽出國、訪廢墟 邊境鎖2年激出創意旅遊體驗

過往國人愛出國觀光，疫情前年度出國旅次高達1700多萬，但新冠疫情讓邊境封鎖2年多，旅遊業也只能轉型生存，更激勵業者設計出許多意想不到的創意玩法，從搭機升空一圈的偽出國，到用國際郵輪離島、環島旅行，或是學觀光客重新認識台北、住五星飯店等，還有業者透過虛實整合，設計1元旅遊夢想包買機會抽旅遊大獎，甚至訪廢墟、爬千階，都能成為旅遊商品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。